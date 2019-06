Šéf českej diplomacie: Protesty mieria na Babiša, my plníme svoj program

ČSSD poškodil aj vnútorný rozkol.

9. jún 2019 o 13:57 Matúš Krčmárik

Demonštranti v uliciach cielia najmä na premiéra, preto by s protestami mal vyrovať on, hovorí pre SME český minister zahraničných vecí a podpredseda ČSSD Tomáš Petříček. Pre sociálnych demokratov je podľa neho dôležité, aby v menšinovej vláde s ANO Andreja Babiša plnili svoj program a aby o tom s voličmi lepšie komunikovali.

V rozhovore, ktorý vznikol počas jeho návštevy bratislavskej konferencii Globsec, Petříček hovorí aj o tom, či by podporil Tibet, o čom sa nedávno rozprával s kritizovanou barmskou líderkou Aun Schan Su Ťij, alebo či komunisti podporujúci vládu majú vplyv na českú zahraničnú politiku. Vyjadruje sa tiež k šancám Maroša Šefčovič obsadiť niektorú z najvyšších únijných funkcií.

Ako vnímate snahu ruských komunistov presadiť zákon, ktorý nepriamo legitimizuje okupáciu Československa? Máme to brať vážne?

Česká republika to berie vážne, snemovňa prijala k tomu uznesenie, ministerstvo zahraničných vecí sa proti tomu jednoznačne ohradilo. Akákoľvek legitimizácia okupácie je neprijateľná, preto sme tiež dali pokyn nášmu veľvyslancovi v Moskve, aby to takto s ruskou stranou komunikoval. Som presvedčený, že ak by sme sa snažili prerozprávať rok 1968, mohlo by to poznamenať česko-ruské a predpokladám, že aj slovensko-ruské vzťahy.

V Česku prebiehajú najväčšie protesty od revolúcie. Neprednocujete účasť v koalícii?

Demonštrácie, ktoré v českých mestách prebiehajú, smerujú najmä k premiérovi Andrejovi Babišovi, prípadne k ministerke spravodlivosti Marii Benešovej. Určite by neuškodilo, ak by sa premiér s organizátormi stretol. Takéto demonštrácie patria k demokratickej spoločnosti.

Pre mňa ako člena sociálnej demokracie je dôležité, aby táto vláda nikdy nezasahovala do nezávislosti justície a štátneho zastupiteľstva, čo žiadajú aj ľudia v uliciach. Ak by sa toto stalo, znamenalo by to koniec koaličnej spolupráce.

Babiš audit dotácií označuje za útok na Česko. Ako ho vnímate vy?

Nechal by som najprv odborníkov, aby sa vyjadrili k pripomienkam v audite. Nepolitizujme túto záležitosť. Babišova kritika Európskej komisie však situácii určite nepomáha. Česko môže využiť opravné prostriedky, na konci septembra by sme mali poznať konečný verdikt.

Ak by Komisia rozhodla, že sa nejaké peniaze musia vracať, vláda by to mala vymáhať od príjemcu dotácií. Pre mňa je dôležité, aby sa nezasahovalo do práce ľudí, ktorí sa zaoberajú auditom.

V Česku cítiť rozkol v zahraničnej politike medzi oficiálnou diplomaciou a prezidentom Milošom Zemanom. Rozkoly sú najmä v otázke Číny či Ruska. Vnímate to?

Za českú zahraničnú politiku zodpovedá vláda, v tejto oblasti máme jasné zadanie v podobe programového vyhlásenia, ktorého sa ministerstvo drží. Takisto však máme demokraticky zvoleného prezidenta, ktorý má svoje názory, ktoré sa úplne nezhodujú s mojimi názormi.