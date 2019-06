Petříček: Babišov údajný konflikt záujmov netreba politizovať

Ak bude Česko musieť vracať eurofondy, nemal by na to doplácať daňový poplatník.

8. jún 2019 o 10:07 TASR

BRATISLAVA. Odborníci z českých úradov sa musia popasovať s pripomienkami, ktoré majú možnosť predložiť k predbežnému auditu Európskej komisie, podľa ktorého je český premiér Andrej Babiš pre pretrvávajúce väzby na svoje bývalé podniky v konflikte záujmov.

Až do konečného verdiktu EK, do ktorého budú zapracované ich pripomienky, však podľa českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka netreba celú záležitosť "politizovať".

Prečítajte si tiež: Babiš: S demonštrantmi nemá zmysel vyjednávať

Petříček sa takto vyjadril v piatok pre slovenské médiá v rámci bezpečnostného fóra Globsec 2019 Bratislava Forum.

"Podľa môjho názoru my môžeme ako Česká republika využiť všetky opravné prostriedky a na konci septembra predpokladám, že by sme mali poznať nejaký finálny verdikt," uviedol. Dodal, že ak by malo dôjsť k tomu, že ČR bude musieť nejaké európske prostriedky vracať, tak by mala vláda vyžadovať, aby ich vracali príjemcovia týchto dotácií.

Babišov Agrofert

EK vo svojom nedávnom audite konštatovala, že Babiš v skutočnosti ďalej ovláda skupinu Agrofert, aj keď ju začiatkom roka 2017 previedol do zvereneckých fondov. Štruktúra týchto fondov mu totiž umožňuje na svoje bývalé firmy stále vplývať. A ako vysoko postavený aktívny politik má pritom vplyv na rozdeľovanie európskych fondov, ktoré Agrofert čerpá.

Babiš akýkoľvek konflikt záujmov odmieta a tvrdí, že všetky obvinenia voči nemu sú politicky motivované. Samotný audit pritom označil za útok na Českú republiku.

Petříček na margo tohto výroku povedal, že "kritika EK celej záležitosti nepomáha", zdôraznil však, že situáciu treba "nepolitizovať" a konečné slovo nechať expertom.

"Takýchto auditných správ chodia desiatky. Samozrejme, (teraz) je to špecifické, pretože sa to týka osoby pána premiéra, ale myslím si, že máme k tomu práve spoločné európske pravidlá, ako sa vyrovnať s takýmito záležitosťami," dodal.

Prostriedky z eurofondov

Nestráviteľné pre Petříčkovu ČSSD vo fungovaní vo vláde by bolo, ak by v ČR došlo k spochybňovaniu justície či zasahovaniu do fungovania právneho štátu. Petříček povedal, že ak by došlo k tomu, že ČR bude musieť v dôsledku zmieneného auditu vracať prostriedky z eurofondov, tak ich treba vymáhať od príjemcov a "daňový poplatník by na to nemal doplácať".

"Ak by to tak nebolo, tak samozrejme to už je porušením nejakých bežných princípov, na ktoré sociálna demokracia (ČSSD) bude reagovať," dodal.

Demonštrácie, aké aktuálne prebiehajú v českých mestách proti Babišovi i ministerke spravodlivosti Marie Benešovej (nominantka hnutia ANO), Petříček nekomentoval. Uviedol však, že by neuškodilo, ak by sa Babiš s organizátormi týchto protestov stretol, ako to už v minulosti urobil v prípade obdobných demonštrácií.