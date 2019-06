Putin je ochotný rokovať so Zelenským, vyjadrenia na adresu Ruska kritizuje

Ruský líder vystúpenie využil aj na kritiku Spojených štátov.

7. jún 2019 o 19:31 TASR

PETROHRAD. Ruský prezident Vladimir Putin prejavil v piatok ochotu stretnúť sa s novým prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

Vyjadril sa tak na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, kde hovoril aj o potrebe poskytnutia záruk Severnej Kórei, o snahách USA o globálnu dominanciu či o zbližovaní Ruska s Bieloruskom, informovala agentúra AP.

K nástupu do úradu mu nezablahoželal

Šéf Kremľa vo svojom vystúpení označil nového ukrajinského prezidenta Zelenského za talentovaného herca, avšak poznamenal, že medzi hraním a realitou je veľký rozdiel.

Naznačil, že Zelenskyj môže mať isté predpoklady k tomu, aby mohol byť politickým lídrom, a vyjadril otvorenosť k stretnutiu s ním.

Putin odpovedal aj na otázku, prečo nezablahoželal novému prezidentovi Ukrajiny k nástupu do úradu.

Poukázal pritom na Zelenského vyjadrenia, v ktorých označil Rusko za agresora v konflikte na východe Ukrajiny.

Zbližovanie s Bieloruskom

Ruský prezident tiež odmietol úvahy o tom, že by súčasné zbližovanie Ruska so susedným Bieloruskom malo viesť k zlúčeniu do jedného štátu.

Niektorí pozorovatelia špekulujú, že by takéto spojenie mohlo zaistiť pokračovanie Putinovej vlády aj po roku 2024, keď mu definitívne vyprší mandát šéfa Kremľa.

"Dnes neexistuje žiaden základ pre splynutie oboch štátov a žiadne takéto plány ani ciele nemáme," povedal Putin.

Prezident hovoril i o problematike denuklearizácie Kórejského polostrova. Uviedol pritom, že Severnej Kórei treba poskytnúť solídne bezpečnostné záruky, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní.

Vyslovil pritom presvedčenie, že severokórejskí predstavitelia nechcú, aby ich krajina dopadla podobne ako Irak či Líbya.

Kritizoval aj Spojené štáty

Putin podčiarkol, že v otázke potreby denuklearizácie KĽDR sa Rusko zhoduje s Čínou, ktorej prezident Si Ťin-pching taktiež vystúpil na petrohradskom fóre.

Vyjadril tiež nádej, že budú pokračovať rozhovory medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Ruský líder svoje vystúpenie využil aj na kritiku Spojených štátov, ktoré podľa neho využívajú ekonomický tlak na presadenie svojej dominancie vo svete.

Obvinil ich pritom z poškodzovania medzinárodného obchodu a narušovania globálnej stability. USA chcú "rozšíriť svoju jurisdikciu na celý svet," domnieva sa Putin.

V tejto spojitosti odsúdil americkú kampaň voči čínskemu telekomunikačnému gigantu Huawei.

Podľa neho ide o "prvú technologickú vojnu digitálnej éry". Washington tiež podľa Putina využíva dolár ako nástroj nátlaku, čím však v skutočnosti poškodzuje svoje vlastné záujmy.