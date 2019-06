Prezidentka zhromaždenia NATO: Británia nikam neodchádza

Čo je najväčšou hrozbou pre členské štáty NATO?

V aliancii musíte byť vždy nervózni z nejednoty. V NATO sa stretávajú rôzne druhy politík, od tej lokálnej až po medzinárodnú. Práve to je úlohou Parlamentného zhromaždenia NATO, dosiahnuť, aby NATO nebola len nejaká vzdialená organizácia. Navzájom sa musíme rozprávať, sme kolegovia a priatelia, nie nejaká organizácia, s ktorou nemá nik nič spoločné.

A aj keď každá krajina má iný názor na eurovoľby, vzťah k Číne, Rusku či k Severnej Kórei, to, čo drží všetkých pokope, sú hodnoty. Bola som aj vo vašom parlamente. Vzali ma aj na balkón a ukázali mi, že na tom brehu je Rakúsko a kúsok za rohom je Maďarsko. Predtým ste pritom roky nemohli ani prekročiť rieku. A to je najväčšie riziko – že ľudia na to zabudnú.

Ak ste niečo nesprávne povedali, mohli ste len tak cez noc zmiznúť. V aliancii sme sa prihlásili k nejakým hodnotám a musíme ich ochraňovať a musíme si pripomínať, aké sú alternatívy a ich dôsledky. Najhoršie je postupne na to zabudnúť.

Na Slovensku nie je dôvera v NATO veľmi vysoká, ľudia nevnímajú, že slovenská armáda je súčasťou NATO. Čo robia politici zle, ak ľudia vnímajú NATO takto?

Nemyslím si, že by som mala hocijakej krajine hovoriť, ako to má robiť.

Madeleine Moonová je britská politička za Labouristickú stranu,

od roku 2018 je prezidentkou Parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré združuje politikov zo všetkých členských krajín.

V Británii máme dosť problémov a aktuálne nie sme úplne dobrým príkladom pre svet.

A možno v niečom sme, keďže u nás vidíte fungujúcu demokraciu. Silno medzi sebou nesúhlasíme, hádame sa, hlasujeme. Nikto len tak nemizne, nikoho nezatknú preto, že hlasoval za alebo proti brexitu. Slabšia spoločnosť by sa rozpadla.

Ľudia nerobia vzbury v uliciach. Áno, sociálne siete sú škaredý priestor, no v skutočnom svete demokracia funguje. A práve tieto hodnoty si treba pripomínať. Po uliciach aj vďaka spolupráci môžete chodiť bezpečne, tajná polícia vás nesleduje ako kedysi.

Tieto hodnoty sú garantom toho, že ak sa vám nejaká vláda nepáči, môžete sa jej zbaviť. Ak sú skorumpovaní, zvoľte si iných. Ak sa vám nepáčia kroky vlády, vymeňte ju. V Rusku to nemôžete spraviť.

Je niečo, čo ako NATO podceňujeme? Napríklad silu dezinformácií?