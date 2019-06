Rusko odmietlo výzvu Británie, aby zmenilo svoje správanie

S naším správaním nie je nič zlé, hovorí Peskov.

7. jún 2019 o 11:42 TASR

MOSKVA. Rusko nezmení svoje správanie na medzinárodnej scéne len preto, aby napravilo svoje vzťahy s Britániou. Oznámil to v piatok Kremeľ po tom, ako ho na to vyzvala hovorkyňa britskej premiérky Theresy Mayovej, informuje tlačová agentúra Reuters.

"Nie, nezmeníme naše správanie, pretože všetko, čo Rusko chce, sú vzájomne prospešné vzťahy založené na zohľadňovaní záujmov toho druhého," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra Interfax.

Podľa Moskvy si je za poškodenie svojich vzťahov s Ruskom Británia zodpovedná sama.

Británia môže mať lepšie vzťahy s Ruskom len vtedy, keď Moskva zmení svoje správanie na medzinárodnej scéne, tvrdí Mayovej hovorkyňa. Pripomenula v tejto súvislosti kauzu Skripaľ z vlaňajška, z ktorej Londýn obviňuje Moskvu.

"S naším správaním nie je nič zlé. Bilaterálne vzťahy však, naopak, poškodzujú iné veci. Dôsledky vidíme," doložil Peskov na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF).

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že nastal čas, aby sa v komplikovaných rusko-britských vzťahoch "otočila strana". "Je potrebné konečne obrátiť tento list - spojený so špiónmi a pokusmi o atentát," povedal Putin na SPIEF.

Putin vyjadril tiež nádej, že vzťahy Moskvy s Londýnom by sa mohli zlepšiť po nástupe nového britského premiéra, ktorý v úrade už čoskoro vystrieda odchádzajúcu Theresu Mayovú.

Nový britský líder by podľa neho mal myslieť na britské spoločnosti pôsobiace v Rusku. "Veľmi by som chcel, aby osoba, ktorá sa stane šéfom (britskej) vlády, vzala do úvahy záujmy asi 600 britských spoločností pôsobiacich v Rusku," povedal.