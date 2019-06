Pápež František schválil zmenu znenia Otčenáša

6. jún 2019 o 22:24 TASR

VATIKÁN. Pápež František schválil zmenu znenia modlitby Otčenáš. Namiesto frázy "...a neuveď nás do pokušenia" bude platný výraz "... nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu". Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.

Nové znenie odobrilo v máji aj valné zhromaždenie Talianskej biskupskej konferencie (CEI).

Pozmenená verzia Otčenáša sa objaví v treťom vydaní Rímskeho misálu, liturgickej knihy, ktorá obsahuje sprievodné texty pre omše v rímskokatolíckej cirkvi.

Pápež v roku 2017 povedal, že podľa jeho presvedčenia by malo byť znenie tejto základnej kresťanskej modlitby zmenené.

"Nie je to dobrý preklad, pretože hovorí o Bohu, ktorý zvádza na pokušenie. Ten, kto podlieha pokušeniu, som však ja sám; on ma do pokušenia netlačí _ to Otec nerobí; Otec ti pomáha okamžite vstať. Do pokušenia nás vedie Satan, je to jeho pôsobisko," povedal František pre stanicu TV2000.

Podľa Biblie naučil Ježiš Kristus znenie tejto modlitby svojich učeníkov, keď sa opýtali, ako sa majú modliť.

Kresťania na celom svete sa učia Otčenáš naspamäť.

Niektorí vyjadrili v súvislosti so zmenou znenia modlitby znepokojenie. Philip Lawler, redaktor konzervatívnej webovej stránky Catholic World News, v roku 2017 vyhlásil, že inkriminovaná zmena je "veľmi znepokojujúca", pretože Otčenáš je príliš hlboko zakorenený vo vedomí veriacich.

"Pápež František má vo zvyku hovoriť veci, ktoré ľudí mätú, a toto je jedna z nich. Človek sa iba čuduje, kedy to prestane. Čo ešte bude nasledovať? Znepokojenie stále rastie," uviedol Lawler pre denník The New York Times.