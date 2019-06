V Británii spomínajú zablokovanie parlamentu na ceste k brexitu

Mayovej exminister pre brexit zablokovanie parlamentu nevylúčil.

6. jún 2019 o 22:12 ČTK

LONDÝN. V Británii sa od stredy opäť hovorí o tom, či by vláda mohla na dlhšiu dobu ukončiť zasadnutie parlamentu a otvoriť tak cestu k brexitu bez dohody.

Debatu rozprúdil najmä postoj bývalého ministra pre brexit Dominica Raaba, ktorý naznačil, že by bol ochotný po krajnej možnosti siahnuť.

Nástupca Mayovej

Raab sa uchádza o pozíciu lídra konzervatívcov a zablokovaniu parlamentu, v ktorom zatiaľ žiadna z brexitových možností nezískala väčšinovú podporu, sa nebránia ani niektorí ďalší poslanci vládnej strany.

Predseda Dolnej snemovne John Bercow ale tento scenár odmieta.

Prečítajte si tiež: Ani fašisti už nechcú von z Únie

"Parlament nebude vylúčený z rozhodovacieho procesu v tejto dôležitej záležitosti. To sa jednoducho nestane. Je to tak nad slnko jasné, že to skoro ani nie je potrebné hovoriť. Ale zjavne to potreba je, a teda som tak urobil," povedal vo štvrtok Bercow na pôde snemovne.

Reagoval okrem iného na stanovisko, ktoré vyjadril exminister Raab na stredajšom vypočutí v rámci procesu voľby nového vodcu Konzervatívnej strany.

Médiá k týmto vypočutiam nemajú prístup, podľa informácií novinárov ale Raab zablokovanie parlamentu pre uskutočnenie brexitu nevylúčil.

Bývalý člen kabinetu patrí do užšej skupiny favoritov na post lídra konzervatívcov a je jedným z tých, pre ktorých je brexit bez dohody na konci októbra prijateľný.

Zablokovaním parlamentu k brexitu

Toto vyústenie by ale mnohí považovali za katastrofu pre britskú ekonomiku a dolná komora parlamentu, ktorá tento scenár už v hlasovaní odmietla, by sa mu zrejme opäť snažila zo všetkých síl zabrániť.

Poslanci ale zároveň neschválili podmienky brexitu prerokované vládou premiérky Theresy Mayovej a predpokladá sa, že jej nástupca nebude schopný do konca októbra dosiahnuť zmeny v súčasnej dohode.

Pre patovú situáciu sa objavujú špekulácie o radikálnom riešení v podobe zablokovania parlamentu, ktorý by tak nemohol brexit bez dohody odvrátiť.

Prečítajte si tiež: Tvrdý brexit je podľa Corbyna reálnou hrozbou

O odročenie čiže prerušenia zasadania parlamentu v Británii formálne rozhoduje panovník, ako ale vysvetľuje BBC, v praxi je vec v moci vlády.

Pravidelne k tejto udalosti dochádza na konci každej približne rok dlhej legislatívnej schôdze britského parlamentu, pričom prestávka pred najbližším zasadaním trvá len niekoľko dní.

Využitie tohto mechanizmu pre uskutočnenie politického cieľa však Británia nezažila viac ako 70 rokov.

Aktuálne sa hovorí o zámernom natiahnutí prestávky pred ďalším zasadnutím poslancov až do začiatku novembra.

Zablokovanie parlamentu odmietli

Špekulácie o účelovom odročení sa už v britských médiách objavujú niekoľko mesiacov, teraz ich rozvírila aj správa týkajúca sa ďalšieho uchádzača o vedenie Konzervatívnej strany: Andrey Leadsomovej.

Tá donedávna za vládu vytvárala agendu Dolnej snemovne a teraz vyšlo najavo, že ohľadom prerušenia zasadnutia sa radila s odborníkmi.

Televízii Sky News ale povedala, že ak by sa stala premiérkou, touto cestou by sa "rozhodne" nevydala.

Ostro sa proti tomuto scenáru vymedzili kandidáti, ktorí odmietajú odchod Británie z EÚ bez dohody.

Minister zdravotníctva Matt Hancock na twitteri vyzval všetkých kolegov, aby túto variantu vylúčili.

Minister pre medzinárodný rozvoj Rory Stewart označil túto možnosť za protiústavnú a nedemokratickú.

Aktuálne zasadnutie britského parlamentu trvá už skoro dva roky, pretože sa predĺžilo kvôli tvorbe zákonov súvisiacich s brexitom.