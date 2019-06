V Normandii si pripomenuli 75. výročie vylodenia spojencov

Na spomienkových podujatiach sa zúčastňujú i veteráni zo spojeneckých krajín.

6. jún 2019 o 11:44 TASR

VER-SUR-MER. Lídri Francúzska a Británie si vo štvrtok pripomenuli 75. výročie vylodenia spojencov v Normandii.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal britskú premiérku Theresu Mayovú v obci Ver-sur-Mer, kde v pobrežnom sektore Gold Beach slávnostne položili základný kameň nového pamätníka padlých britských vojakov.

Stretnutie s Trumpom a Trudeauom

Macron v priebehu dňa absolvuje spomienkové podujatia aj na ostatných pobrežných sektoroch, kde sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom, informovala agentúra Reuters.

Macron a Mayová oficiálne položili základný kameň nového pamätníka, ktorý bude niesť mená vyše 22-tisíc britských vojakov, ktorí tu zahynuli pri vylodení a následných bojoch s nemeckými silami.

Lídri sa neskôr zúčastnili na omši v katedrále v meste Bayeux, ktoré bolo po invázii spojencov oslobodené ako prvé.

"Ak by sme mali vymenovať jediný deň, ktorý rozhodol o budúcom osude generácií vo Francúzsku, v Británii, Európe i vo svete, bol by to 6. jún 1944," povedala Mayová, ktorú citovala tlačová agentúra AP.

V katedrále v Bayeux boli prítomní aj princ Charles, líder labouristov Jeremy Corbyn či škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

Ďakujeme za slobodu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok poďakoval aj americkým vojnovým veteránom za "slobodu" Francúzska.

"Vieme, za čo sme vám vďační, veteráni: za našu slobodu," povedal Macron v angličtine. Potom sa obrátil k prítomným veteránom, z ktorých mnohí sedeli v invalidných vozíkoch: "V mene mojej krajiny vám chcem povedať, ďakujem."

Macron na spomienkovom podujatí na cintoríne situovanom nad plážou Omaha prítomným veteránom druhej svetovej vojny a rodinám padlých vojakov ďalej povedal, že "Francúzsko na ich obetu za slobodu svojej krajiny nezabúda".

Francúzsky prezident Macron ďalej ocenil ambície a statočnosť Spojených štátov a pokračoval: "Vaša krajina nie je nikdy taká veľká, ako keď bojuje za univerzálne hodnoty."

Prítomným, ktorí sa zišli, aby si uctili pamiatku tisícov padlých vojakov, sa po Macronovi prihovoril aj prezident USA Trump.

Na slávnosti, ktorá sa koná na pôde Amerického cintorína v Normandii, sa zúčastnilo 12.000 hostí. Na tribúne sedelo spoločne s prezidentmi Macronom a Trumpom s manželkami niekoľko pamätníkov a hrdinov vojny.

Prezident Macron udelil piatim americkým veteránom najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad Čestnej légie.

Operácia Overlord

Na 80-kilometrovom pobrežnom páse na severe Francúzska sa v lete 1944 vylodilo vyše 150.000 vojakov, ktorí museli čeliť nemeckému delostrelectvu a guľometnej paľbe.

Operácia Overlord bola najväčšou námornou inváziou v dejinách ľudstva a pripravila cestu k porážke nacizmu v západnej Európe.

Invázii predchádzali mesiace utajovaného plánovania a rozsiahlej transatlantickej mobilizácie vojska a zbraní. Vyloďovací pobrežný pás bol rozdelený na sektory Gold, Juno, Sword, Utah a Omaha.