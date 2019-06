Šéf Transparency: Babiš si z rozpočtu spravil dojnú kravu

Čo ukázal audit z Bruselu o Andrejovi Babišovi? Nebolo to len niečo, o čom sme už predtým vedeli?

Inštitucionálne potvrdil jeho obrovský konflikt záujmov. Previedol Agrofert do zvereneckých fondov len naoko a pritom zostal osobou, ktorá ho ovláda a ktorá môže hocikedy previesť tieto fondy späť do svojho vlastníctva.

Záver je, že Komisia to berie ako porušenie európskej legislatívy a hovorí, že Agrofert nemá nárok na dotácie do budúcnosti. Tiež vyčísľuje dotácie od roku 2017, ktoré by mala firma vrátiť. Celkovo ten audit ukazuje obrovské chyby českej administratívy, nedostatky v kontrolnom systéme a spôsobuje to veľkú medzinárodnú hanbu.

Babiš vám vyčíta, že podanie podnetu zhoršilo aj imidž Česka. Počítali ste s tým?

Transparency sa stavia proti politickej korupcii a Babiš ju u nás povýšil na systém. Videli sme to ako jedinú cestu, ako vieme tento Babišov dotačný systém zastaviť.

Obsadzuje kľúčové pozície, vedie k strachu a alibizmu úradníkov a verejné rozpočty fungujú ako bankomat pre jeho firmy. Túto hanbu robí Česku premiér a treba to zmeniť.

Čakali ste, že Babiš začne prezentovať audit z Bruselu ako útok na Českú republiku a spomínať, že vás financuje Soros?