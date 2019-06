Steve Forbes: Trump je miliardár, ale nie taký, za akého sa považuje (rozhovor)

STEVE FORBES sa dvakrát pokúšal získať republikánsku nomináciu za kandidáta na amerického prezidenta. Vždy neúspešne. Svoj program staval najmä na zavedení rovnej dane, za čo v roku 2003 pochválil Slovensko. Magazín Forbes založil jeho starý otec, Steve Forbes je teraz jeho šéfredaktorom.

Na Slovensku prichádza na konferenciu Globsec, kde zorganizuje stretnutie Under30. Mladí podnikatelia sa pod hlavičkou Forbesu stretnú prvýkrát v Európe, doteraz sa podobné stretnutia organizovali v Spojených štátoch a v Izraeli.

V rozhovore pre SME hovorí o dojmoch zo Slovenska, o ďalších nutných reformách, o vládnutí Donalda Trumpa, o rebríčkoch Forbesu aj o zelenej ekonomike.

V roku 2003 ste v eseji nazvali Slovensko tatranským tigrom. Bolo Slovensko také úspešné, ako ste vtedy predpokladali?

Slovensko sa posunulo výrazne dopredu, najmä ak zoberieme do úvahy krízu v rokoch 2008 a 2009, ktorá zasiahla celý svet vrátane Európy. Krajina je podľa mňa ešte viac rozhodnutá posúvať sa dopredu napriek problémom v istých európskych štátoch. Budúcnosť Slovenska preto vidím optimisticky.

Predpovedali ste, že Slovensko bude príkladom pre iné európske štáty. Stalo sa to?

Pokiaľ ide o vytváranie obchodného prostredia, podľa mňa bolo. Najmä v tom, že sa vytvárala atmosféra, že sa na Slovensku dá slobodne obchodovať. Napríklad Nemecko by sa mohlo inšpirovať Slovenskom, znížiť dane a vytvoriť lepšie prostredie pre zahraničných investorov. Treba však priznať, že v reformách treba pokračovať aj na Slovensku.

Napríklad začať podnikanie zaberie oveľa viac času, ako by malo. Svetová banka robí každý rok prieskum s názvom Doing Business, kde skúma, ako sa v krajine darí obchodu z rôznych pohľadov.

Slovensko má dobrý rating, no pri tom, ako dlho trvá založiť prevádzku, je na tom veľmi zle. Krajina by mala tento proces zjednodušiť, mala by sa inšpirovať Dánskom alebo Novým Zélandom. Toto sa pritom dá urobiť veľmi rýchlo, stačí zjednodušiť zákony.

Ktorá reforma bola na Slovensku tá najdôležitejšia? Vy najčastejšie hovoríte o rovnej dani…

Rovná daň, ale takisto to, že úrokové sadzby sa držali na nízkej úrovni, odhodlanie urobiť Slovensko krajinou, ktorá sa medzi inými krajinami vyčnieva.

Mnoho ľudí tvrdí, že rovná daň nie je spravodlivá, lebo rovnakú sadzbu platia chudobní aj tí najbohatší. Prečo je to podľa vás dobrý nápad?