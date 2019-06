V Kyjeve súdia dvoch policajtov, ktorí zastrelili päťročného chlapca

Verejnosť sa hnevá na účelové klamstvo zo strany polície.

4. jún 2019 o 22:11 SITA

BRATISLAVA. V Kyjeve sa v utorok začal súd s dvoma ukrajinskými policajtmi, ktorí zastrelili päťročného chlapca.

K nešťastiu prišlo v piatok, keď kyjevskí policajti Ivan Pryhodko a Volodymyr Petrovec mimo služby konzumovali alkohol a pre zábavu strieľali do plechoviek na ploche medzi panelákmi na okraji Kyjeva.

Jedna z guliek zasiahla chlapca do hlavy. Verejnosť sa hnevá aj na účelové klamstvo zo strany polície, ktorá najprv uviedla ako príčinu chlapcovej smrti to, že spadol na zem a udrel sa do hlavy.



Túto pôvodnú oficiálnu verziu vyvrátili až lekári v kyjevskej nemocnici, ktorí našli chlapcovi v hlave guľku.



V reakcii na toto nešťastie už dobrovoľne odišiel zo svojho postu kyjevský policajný šéf, silnie však tlak na to, aby rovnako zareagoval aj minister obrany.