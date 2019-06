Nové hnutie Klausa mladšieho sa bude volať Trikolóra, názov si už zaregistroval

Klaus už skôr oznámil, že detaily predstaví 10. júna. Internetová doména Hnutitrikolora.cz však bola zaregistrovaná už koncom apríla.

4. jún 2019 o 15:34 TASR

PRAHA. Nové politické hnutie, ktoré pripravuje bývalý poslanec českej Občianskej demokratickej strany (ODS) Václav Klaus mladší, by sa mohlo nazývať Trikolóra hnutia občanov (THO).

Tento názov totiž na Úrade priemyslového vlastníctva nechalo zaregistrovať Centrum pre občianske slobody (COS), ktorého je Klaus predsedom, informovala v utorok spravodajská webová stránka Novinky.cz.

Prihláška bola podaná v pondelok. Klaus už skôr avizoval, že detaily o novom zoskupení predstaví 10. júna. Dovtedy nehodlá záležitosť komentovať. Internetová doména Hnutitrikolora.cz však bola zaregistrovaná už koncom apríla.

Politik po ukončení svojho pôsobenia v ODS na svojom facebookovom profile ponúkol fľašu rumu tomu, kto pre nové hnutie vymyslí názov, píšu Novinky.

Výkonná rada ODS vylúčila Klausa mladšieho v priebehu marca. V odôvodnení publikovanom na webe strany sa okrem iného uvádza, že Klaus mladší otvorene podporoval vystúpenie ČR z EÚ, spochybňoval účasť vojakov armády ČR vo vojenských misiách, alebo sa zúčastňoval na podujatiach organizovaných problematickými organizáciami.

"Počkajme si na to, s čím príde. Musím sa priznať, že ma to príliš nezaujíma. Absolvoval som v poslednom čase desiatky debát a nikto sa ma na to nikdy nespýtal," reagoval predseda ODS Petr Fiala na informácie o založení hnutia.