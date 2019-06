Potopený vrak lode v Dunaji dokáže vytiahnuť iba jeden žeriav, na ten musia čakať

Podľa expertov by plavidlo dokázal zdvihnúť iba plávajúci žeriav s nosnosťou 200 ton. Ten sa však ale pre vysokú hladinu vody nezmestí pod dunajské mosty.

4. jún 2019 o 13:18 TASR

BUDAPEŠŤ. Na miesto potopeného vraku vyhliadkovej lode Hableány v Budapešti prišla v utorok dopoludnia skupina juhokórejských vojakov, ktorá sa plánuje ponoriť k lodi z nového pontónu postaveného na Dunaji pod Margitiným mostom, informoval spravodajský server Ripost.hu.

Na miesto zrážky lodí z minulej stredy síce pred niekoľkými dňami priplával lodný žeriav, ten však nie je vhodný na vyzdvihnutie potopenej lode a podľa spravodajského servera 24.hu je tam zrejme iba pre upokojenie verejnosti.

Podľa expertov by operáciu vyzdvihnutia plavidla dokázal jedine plávajúci žeriav Clark Ádám s nosnosťou 200 ton, ktorý sa však ale pre vysokú hladinu rieky nezmestí pod dunajské mosty, a teda zatiaľ nemôže priplávať.

Pri nehode zahynulo najmenej deväť ľudí. Sedem pasažierov zachránili z Dunaja, nezvestných je ešte 19 ľudí vrátane dvoch členov maďarskej posádky.

Prečítajte si tiež: Kapitán lode, ktorá na Dunaji narazila do výletného plavidla, je pripravený zaplatíť kauciu

Ukrajinského kapitána Viking Sygin zadržala polícia v sobotu a vypočula ho ako podozrivého z ohrozenia lodnej dopravy s následkom smrti. Kapitán odmieta zodpovednosť za spôsobenie zrážky.

Odvolací súd by mal čoskoro rozhodnúť o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby.

Prokurátor sa totiž odvolal proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý vo svojom verdikte o uvalení mesačnej vyšetrovacej väzby uviedol, že Ukrajinca bude možné prepustiť na kauciu 15 miliónov forintov (46.248 eur). Podmienil to tým, že jeho pohyb bude monitorovaný náramkom a že zostane na území maďarského hlavného mesta.

Kapitán výletnej lode Viking Sigyn podľa dôkazov nehlásil, že mieni predbehnúť malú vyhliadkovú loď, ako mu to nariaďujú pravidlá plavby. V takomto prípade by Jurij C. jednoznačne niesol zodpovednosť za zrážku, preto ho polícia zadržala. V prípade dokázania viny mu hrozí odňatie slobody na dva až osem rokov.