Zomrel jeden z posledných väzňov preživších povstanie v tábore Sobibor

V Sobibore 14. októbra 1943 vypuklo povstanie.

3. jún 2019 o 23:25 TASR

JERUZALEM. Vo veku 96 rokov zomrel v Izraeli Semion Rosenfeld - posledný známy preživší väzeň nacistického vyhladzovacieho tábora Sobibor, informovala v pondelok agentúra AFP.

Rosenfeld bol účastníkom povstania v Sobibore, a ako uviedol riaditeľ Židovskej agentúry Isaak Herzog, stal sa "hrdinom proti svojej vôli".

Rosenfeld v roku 1940 nastúpil do Červenej armády, o rok neskôr však padol do zajatia.

Ako zajatec sa dostal do koncentračného tábora v Minsku a v roku 1943 aj do Sobiboru.

V tomto tábore 14. októbra 1943 vypuklo povstanie, ktoré sa stalo najznámejším v dejinách koncentračných táborov.

Vzbúrilo sa vtedy a ušlo z tábora vyše 300 väzňov, medzi nimi bol aj Rosenfeld. Nacisti dolapili a popravili 170 väzňov, ktorí z tábora ušli.

Následne celý tábor 17. októbra 1943 zrovnali so zemou, takže po ňom nezostali žiadne stopy, dodala AFP.

Počas vzbury väzňov bolo zabitých 11 príslušníkov jednotiek SS, ako aj niekoľko ukrajinských dozorcov.

Rosenfeldovi sa útek z tábora podaril a so skupinou asi 50 spoluväzňov sa skrývali v lesoch. V roku 1944 sa pridal znova k jednotkám Červenej armády a do konca vojny bojoval proti nacistom, pričom sa dostal dokonca až do Berlína.

V roku 1990 sa Rosenfeld s manželkou aj deťmi presťahoval do Izraela, kde posledných 20 rokov svojho života prežil v domove dôchodcov, ktorý prevádzkuje Židovská agentúra.

Tento rodák z Ukrajiny bol podľa izraelského pamätníka holokaustu Jad va-šem jedným z asi 50 účastníkov povstania v Sobibore, ktorí prežili druhú svetovú vojnu.

V tábore Sobibor nacisti v rokoch 1942-43 zavraždili okolo 250.000 ľudí - Židov deportovaných z Poľska, Holandska, Protektorátu Čechy a Morava a zo Slovenska.