Skupina právnikov viní Úniu zo zločinov proti ľudskosti

Problémom je európska migračná politika, ktorá podľa právnikov migrantov napokon vystavuje mučeniu v záchytných táboroch.

3. jún 2019 o 13:39 SITA

PARÍŽ. Skupina právnikov požiadala v pondelok Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, aby sa zaoberal politikou Európskej únie (EÚ) voči migrantom.

Vo svojej správe uvádzajú, že na základe európskej migračnej politiky, ktorá je podľa nich zodpovedná za zločiny proti ľudskosti, zadržali v Stredomorí viac ako 40-tisíc ľudí a odovzdali ich do záchytných táborov a zariadení, kde podstupovali mučenie.

Vedome zodpovední za smrť

Citujúc verejné dokumenty Európskej únie, vyhlásenia francúzskeho prezidenta, nemeckej kancelárky a iných predstaviteľov Európskej únie, správa uvádza, že predstavitelia EÚ sú vedome zodpovední za smrť migrantov na mori a súši a rozšírené prípady znásilnenia a mučenia migrantov v rukách líbyjskej pobrežnej stráže, ktorú únia financuje a poskytuje jej výcvik.

Správa priamo nemenuje žiadneho predstaviteľa EÚ, avšak cituje pokračujúce vyšetrovanie ICC v prípade osudu migrantov v Líbyi. "Necháme to na žalobcu, či sa on alebo ona odváži ísť do štruktúry moci a vyšetrovať v Bruseli, Paríži, Berlíne a Ríme a či pri prehľadávaní archívov z rokovaní zistí, kto sa pokúšal presadzovať tieto politiky, ktoré viedli k smrti viac ako 14-tisíc ľudí," povedal Juan Branco, právnik, ktorý je spoluautorom správy.

Líbyjská úloha

ICC je je posledným útočiskom, ktorý sa zaoberá prípadmi vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídou, ktoré iné krajiny nie sú ochotné alebo schopné trestne stíhať. EÚ už opakovane priznala, že je veľmi znepokojená zaobchádzaním s migrantmi v Líbyi, odmietla však ukončiť svoju podporu líbyjskej pobrežnej stráže.

Líbyjskú úlohu v migrantskej kríze už skúma hlavná žalobkyňa ICC Fatou Bensoudaová. V správe pre Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov v máji 2017 uviedla, že jej vyšetrovatelia zbierali a analyzovali "informácie súvisiace s vážnymi a rozšírenými zločinmi, ktoré boli údajne spáchané proti migrantom pokúšajúcim sa prejsť cez Líbyu".

Medzinárodný trestný súd prijme každoročne veľa podobných žiadostí na formálne vyšetrenie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Je na žalobcoch sa rozhodnúť, či dôjde k vyšetrovaniu a napokon sa začne konanie pred súdom.