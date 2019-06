Juncker navrhol neobsadiť do novembra komisárov, ktorých zvolili do EP

Piati z 28 súčasných eurokomisárov zvolili v minulotýždňových celoeurópskych voľbách.

3. jún 2019 o 9:35 TASR

BRUSEL. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker navrhuje nechať neobsadené pozície eurokomisárov, ktorí kandidovali v eurovoľbách a boli zvolení za poslancov nového Európskeho parlamentu (EP).

Podľa Junckera by ich posty mali zostať neobsadené do 1. novembra, čiže do nástupu budúcej exekutívy EÚ, aby sa ušetrili zbytočné finančné náklady.

Uviedla to v nedeľu večer belgická televízna stanica RTBF s odvolaním sa na Junckerov rozhovor pre nemecké periodikum Bild am Sonntag.

Zvolili ich za europoslancov

Piati z 28 súčasných eurokomisárov boli v minulotýždňových celoeurópskych voľbách (23.-26. 5.) zvolení za nových poslancov Európskeho parlamentu: Marija Gabrielová z Bulharska, Andrus Ansip z Estónska, Frans Timmermans z Holandska, Valdis Dombrovskis z Lotyšska a Corina Creţuová z Rumunska.

Mandát Junckerovej eurokomisie potrvá do 1. novembra a každý z 28 členských štátov - vrátane Spojeného kráľovstva, ak dovtedy nevystúpi z Únie - má právo mať vlastného komisára v exekutíve EÚ.

"Každý z uvedených členských štátov má právo vymenovať nového komisára na zostávajúce štyri mesiace. To by stálo európskych daňových poplatníkov jeden milión eur v podobe nákladov na ich uvedenie do funkcie, na ich personál a odstupné," vysvetlil Juncker.

Podľa jeho slov na odstupné má právo každý eurokomisár bez ohľadu na to, ako dlho vykonával svoj mandát. Na tomto postupe sa zhodli všetky členské štáty EÚ. "Pokiaľ ide o mňa, snažím sa tomu zabrániť," spresnil predseda EK.

Zastúpia ich kolegovia

Juncker navrhol, aby právomoci eurokomisárov, ktorí sa stali europoslancami, na štyri mesiace prebrali ostatní ich kolegovia z exekutívy EÚ.

"Žiaden občan by nepochopil, že hlavy vlád a štátov trvajú na ich nahradení aj napriek týmto nákladom," skonštatoval.

Šéf eurokomisie pri tejto príležitosti zopakoval svoju žiadosť o zníženie počtu komisárov.

"Nie je dosť práce na to, aby sme počas celého dňa obsadzovali 28 komisárov. Aj preto som reorganizoval komisiu, vymenoval podpredsedov a znížil počet portfólií," pripomenul chod exekutívy EÚ, ktorej šéfuje od 1. novembra 2014.

Zároveň upozornil, že pokiaľ sa členské štáty EÚ nedohodnú na znížení počtu komisárov, jeho nástupca vo funkcii bude musieť riadiť veci rovnako ako on doteraz.