Veľká Británia by sa mala pripraviť na brexit bez dohody, tvrdí Donald Trump

Trump podporil aj snahy Johnsona nahradiť Mayovú.

2. jún 2019 o 10:08 SITA

LONDÝN. Veľká Británia by mala vystúpiť z Európskej únie bez dohody, ak sa jej nepodarí presadiť podmienky, ktoré chce.

Pre noviny The Sunday Times to povedal americký prezident Donald Trump. Vyjadril sa tak krátko pred svojou pondelňajšou návštevou Spojeného kráľovstva. Trump tiež poznamenal, že Británia by mala zapojiť do rozhovorov s Európskou úniou aj hlavného britského euroskeptika Nigela Faragea, pričom ho označil za "veľmi bystrého človeka".



Trump už predtým podporil snahy bývalého britského ministra zahraničia Borisa Johnsona stať sa nástupcom premiérky Theresy Mayovej. Johnson by bol "výbornou" voľbou na post šéfa Konzervatívnej strany, uviedol americký prezident v rozhovore pre denník Sun. "Myslím, že Boris by odviedol veľmi dobrú prácu. Neviem, či bude zvolený, ale myslím si, že je to veľmi dobrý chlapík, veľmi talentovaný človek," dodal.



Trump pricestuje v pondelok na trojdňovú štátnu návštevu Veľkej Británie. V prvý deň ho čaká súkromný obed s kráľovnou, čaj s princom z Walesu a vojvodkyňou z Cornwallu, ako aj štátny banket v Buckinghamskom paláci.