V Rusku budú schvaľovať zákon o oprávnenosti okupácie Československa

Návrh zákona pripravili komunisti.

1. jún 2019 o 13:51 (aktualizované 1. jún 2019 o 14:27) Martin Vonšák, Lukáš Onderčanin, Marek Poracký

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruskí komunisti predniesli návrh zákona, ktorý prizná vojakom zapojeným do okupácie Československa v roku 1968 status veteránov.

Tým by sa v Rusku oficiálne potvrdila verzia, podľa ktorej bolo obsadenie Československa Varšavskou zmluvou zákonnou akciou, informuje portál Forum24

O tomto návrhu v piatok diskutovala pri okrúhlom stole Komunistická strana Ruskej federácie aj za účasti zástupcov z ostatných parlamentných frakcií. Návrh zákona by určoval, že vstup Sovietskych vojsk na územie Československa prebehol v súlade s právom, keďže išlo o "vojenskú pomoc v boji proti kontrarevolúcii".

Hrdý na okupáciu

Komunisti tvrdia, že išlo o odpoveď na žiadosť väčšiny členov prezídia Ústredného výboru KSČ. Zákon teraz podľa stránky ruskej komunistickej strany bude zvažovať štátna duma.

“ Konali zákonne a boli to svedomití bojovníci, ktorí úprimne slúžili svojej vlasti a záujmom krajín Varšavskej zmluvy. „ analýza ruskej komunistickej strany

Podobný zákon už komunisti predložili v roku 2016. Slovenský rezort diplomacie vtedy podľa agentúry SITA reagoval s tým, že tento zákon "je v príkrom rozpore s duchom Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF z roku 1993."

Podobne ako pred troma rokmi, aj teraz za návrhom podľa portálu stojí dlhoročný moskovský prokurátor a účastník okupácie Jurij Petrovič Sineľščikov. Pre tohto poslanca komunisticke strany je zákon o veteránoch srdcovou záležitosťou a tiež je na okupáciu hrdý, pripomína Forum24.

Podľa analýzy, ktorú Sineľščikov predniesol na stretnutí parlamentných frakcií, účastníci okupácie "konali zákonne a boli to svedomití bojovníci, ktorí úprimne slúžili svojej vlasti a záujmom krajín Varšavskej zmluvy".

Rokovania sa zúčastnili aj veteráni, ktorí dostali za akciu "Dunaj" vyznamenania. (zdroj: Vkontakte.com - kprf)

Stiahnutie veľvyslanca?

Pokiaľ by zákon prešiel, účastníci okupáciu by so statusom veterán ozbrojených síl získali aj viacero sociálnych výhod.

"Ak Rusko prijme zákon o oprávnenosti okupácie Československa, mali by sme stiahnuť nášho veľvyslanca z Moskvy," reagoval na sociálnych sieťach poslanec za stranu Spolu Miroslav Beblavý. Kritizoval tiež predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý do Ruska často cestuje na štátne návštevy. "Ak bolo podľa nich v poriadku obsadiť nás vtedy, hovoria, že je to oprávnené aj dnes. To nemôžeme nikdy prijať," napísal.

Slovenské aj české úrady v roku 2015 tiež protestovali proti dokumentu Varšavská zmluva - odtajnené stránky, ktorý odvysielal ruský štátny kanál Rossija 1. Dokument zavádzajúcim spôsobom prezentovala okupáciu ako pomoc Československu.

Pellegrini na návšteve

Premiér Peter Pellegrini zo Smeru bude na návšteve Ruska 5. a 6. júna. Počas nej sa stretne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Denník SME sa pokúša získať jeho reakciu.

“ Je to zlý vtip. Ak niečo podobné chystá ruská administratíva, je to snaha vyviniť sa zo zodpovednosti za nie šťastné kroky z minulosti „ Jaroslav Paška, SNS

Jaroslav Paška z SNS hovorí, že takýto krok vníma snahu o vyvinenie sa zo zodpovednosti. "Je to zlý vtip. Ak niečo podobné chystá ruská administratíva, je to snaha vyviniť sa zo zodpovednosti za nie šťastné kroky z minulosti," reagoval pre SME podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Práve predseda SNS Andrej Danko, ktorý je zároveň šéfom parlamentu, chodieva na časté návštevy do Ruska. Naposledy bol pri vojenskej prehliadke, ktorú Rusko organizovalo pri oslavách konca druhej svetovej vojny. Na tribúne si tam podal ruku s Putinom a šéfa ruskej Štátnej dumy Vjačeslava Volodina označuje za svojho priateľa. Paška to však za problém nevidí.

"Zodpovednosť za okupáciu nesie Varšavská zmluva. Rusko nemá väčšiu zodpovednosť za okupáciu ako malo Nemecko alebo Bulharsko. Ak by sme sa rovnako správali k týmto štátom ako k Rusku, mali by sme v rámci Európskej únie komplikované vzťahy," povedal Paška.