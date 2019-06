Expertka na obranu: Ľudia by mali vedieť, ako sa správať pri výpadku prúdu

Elisabeth Brawová sa venuje projektu moderného odstrašenia.

1. jún 2019 o 13:35 TASR

BRATISLAVA. Verejnosť by mala vedieť, ako sa správať pri výpadkoch prúdu alebo internetu. Práve tie budú totiž v budúcnosti cieľom hybridnej vojny, respektíve zmiešanej agresie.

Tvrdí to Elisabeth Brawová, ktorá sa v britskom think-tanku RUSI venuje projektu moderného odstrašenia. V ňom podľa jej slov nie sú dôležité len ozbrojené sily, ale aj civilisti.

"Práve preto, lebo naše ozbrojené sily sú také dobré a tradičné odstrašenie vykonávajú veľmi dobre, nepriateľské štáty sa sústredia na nás, civilnú spoločnosť. Budú to robiť, aby nás oslabili, aj keď nás priamo nenapadnú," vysvetľuje expertka.

Môže podľa nej ísť napríklad o kybernetické útoky na poskytovateľov elektriny alebo mobilných sietí, ale aj o nepriateľské investície do technologických firiem alebo infraštruktúry.

Cvičenia pre prípad núdze

Jednou z odpovedí by podľa nej mohla byť podobná kampaň, ako sa v americkom San Franciscu uskutočňuje pre časté zemetrasenia. Vysvetľuje napríklad ľuďom, aké zásoby majú mať doma a ako sa správať pri výpadkoch elektriny. "Niekto si môže myslieť, že to ľudí vystraší, ale nie je to tak. Posilní ich to a zvýši ich sebavedomie," tvrdí Brawová, ktorá poukazuje na to, že napriek zemetraseniam a kampani ľudia z Kalifornie neodchádzajú, práve naopak.

Brawová tiež navrhuje cvičenia pre prípad dlhodobého výpadku prúdu alebo internetu.

"Ak sa nepriateľskému útoku podarí vypnúť internet alebo prerušiť dodávky elektriny a naše krajiny to významne neovplyvní - to je odstrašenie. Presvedčí to našich protivníkov, že sa neoplatí na nás útočiť. A nezáleží na tom, kto tým protivníkom je. Pretože kým sme takíto zraniteľní a nevieme, čo robiť v čase krízy, protivníci to využijú," hovorí expertka.

Mladým na dianí záleží

Odporúča tiež zapojiť mladú generáciu. Tá podľa nej vo voľbách do Európskeho parlamentu ukázala, že sa chce angažovať v spoločnosti. "Možno nechcú absolvovať dobrovoľnú vojenskú službu, ale záleží im na budúcnosti ich krajiny, chcú sa zapojiť," myslí si.

Brawová o modernom odstrašení hovorila na Výbore pre obranu a bezpečnosť Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO. PZ NATO slúži ako poradná medziparlamentná organizácia, ktorá sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Zasadnutia sa konajú v rôznych mestách. Jarné parlamentné zhromaždenie NATO sa koná pod záštitou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 31. mája až 3. júna na Bratislavskom hrade.