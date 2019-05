Belgická polícia vyšetruje spoločnosť, ktorá propaguje samovražedný prášok

Za posledných 19 rokov podstúpilo eutanáziu viac ako 10-tisíc ľudí.

31. máj 2019 o 21:15 SITA

BRATISLAVA. Belgická polícia začala vyšetrovať spoločnosť, ktorá napriek predchádzajúcim varovaniam naďalej propaguje substanciu, ktorú sama označuje ako "samovražedný prášok".

Organizácia Posledná vôľa, ktorá má 23-tisíc platiacich členov s priemerným vekom 69 rokov, v septembri 2017 oznámila, že objavila prášok, ktorý sa dá legálne zakúpiť a po ktorého konzumácii človek bezbolestne zomrie, a následne začala pomáhať s jeho distribúciou.

To jej belgické súdy minulý rok zakázali, spoločnosť však aj napriek zákazu naďalej svojím členom radí, ako si môžu tento prášok zaobstarať.



Ako informuje britský denník The Guardian, vyšetrovanie je len v úvodnom štádiu a vyšetrovatelia sa ako prvé snažia zistiť čo najviac o povahe propagovaného smrtiaceho prášku.



Belgicko legalizovalo eutanáziu v roku 2002, je však povolená len za asistencie lekára, a to v prípade, ak o ňu opakovane pri plnom vedomí požiada pacient, ktorý "neznesiteľne trpí". Spoločnosť Posledná vôľa však tvrdí, že takto stanovené podmienky zabraňujú ľuďom zomrieť v čase a na mieste, ktoré si sami vyberú.



V Belgicku podľa Guardianu za posledných 19 rokov podstúpilo eutanáziu viac ako 10-tisíc ľudí.

V roku 2014 sa Belgicko stalo prvou krajinou na svete, ktorá povolila aj eutanáziu detí. Odvtedy podstúpili eutanáziu tri deti vo veku 9, 11 a 17 rokov.