Britskí aktivisti chceli púšťaním dronov nad letiskom ochromiť jeho prevádzku

Drony chceli použiť na zastavenie prevádzky letiska.

31. máj 2019 o 19:27 SITA

BRATISLAVA. Aktivisti z britskej mimovládnej organizácie Extinction Rebellion (Protest proti vyhynutiu), ktorí sa zviditeľnili aprílovými blokádami a demonštráciami proti nečinnosti britskej vlády v boji proti globálnemu otepľovaniu, plánovali protest, počas ktorého chceli púšťať nad londýnskym letiskom Heathrow drony.

Nie je však isté, či sa tento protest nakoniec uskutoční, keďže internetovú komunikáciu medzi členmi skupiny, v ktorej diskutovali o použití dronov, ktosi zverejnil a tento plán sa vzápätí stretol s ostrou kritikou z viacerých miest.



Plánované použitie dronov na zastavenie prevádzky letiska, ku ktorému chceli aktivisti z Extinction Rebellion pristúpiť v niektorý júnový deň a následne možno až desať dní za sebou na začiatku júla, kritizovala britská vláda, ako aj predstavitelia letiska.



"Je to nezodpovedný čin, ktorý, ak by bol realizovaný, by mohol ohroziť životy cestujúcej verejnosti a našich kolegov," uvádza sa v stanovisku letiska.

"Súhlasíme s tým, že je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám, to si ale vyžaduje, aby sme konštruktívne spolupracovali - nie aby sme zásadným spôsobom porušovali zákony, a to práve vtedy, keď sa ťažko pracujúci ľudia chystajú ísť na zaslúžené dovolenky s rodinou či priateľmi," uvádza ďalej letisko Heathrow.



Aktivisti z Extinction Rebellion plánovali protestmi s použitím dronov ochromiť prevádzku letiska a vymôcť si tým od vlády zrušenie plánu na jeho rozšírenie.

Práve letecká doprava má podľa vedcov leví podiel na emisiách skleníkových plynov prispievajúcich k výrazným klimatickým zmenám, ktoré by mohli v horizonte niekoľkých desiatok rokov ohroziť život na Zemi.