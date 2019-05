Turecko a USA vytvoria pre nákup systému S-400 pracovnú skupinu

31. máj 2019 o 17:18 TASR

ANKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a americký prezident Donald Trump sa počas telefonického rozhovoru dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny s cieľom posúdiť situáciu ohľadom rozhodnutia Ankary nakúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400.

S odvolaním sa na zistenia agentúry Bloomberg o tom v piatok informovala agentúra Interfax.

Podielajú sa na vývoji

Vysoký predstaviteľ Turecka agentúre Bloomberg pod podmienkou anonymity prezradil, že Erdogan Trumpovi počas telefonického rozhovoru opäť ponúkol vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny pre otázky S-400, pričom americký prezident súhlasil.

Nateraz nie je známe, aké ďalšie kroky budú v tomto smere podniknuté, ani to, kedy by táto skupina mala začať fungovať a ako dlho by jej práca mala trvať.

Americké zdroje v tejto súvislosti pre agentúru Bloomberg uviedli, že výsledky činnosti danej skupiny podľa ich názoru len posilnia súčasný postoj Washingtonu, podľa ktorého rozhodnutie Ankary kúpiť ruský systém protivzdušnej obrany ohrozí vývoj stíhacích lietadiel F-35 Lightning II.

Turecko je pritom jednou z krajín, ktorá chce tieto moderné stroje nielen kúpiť, ale podieľa sa aj na ich vývoji.

Najmodernejší systém

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany, v prevádzke je od roku 2007.

Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.

Lockheed Martin F-35 Lightning II je trieda jednosedadlových, jednomotorových viacúčelových stíhacích lietadiel piatej generácie vo vývoji. Určené sú na vykonávanie pozemných útokov, prieskumu a vzdušných obranných misií s technológiou stealth.