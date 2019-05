Vučič: Thaci nechce vytvoriť Združenie srbských obcí a Brusel mlčí

Srbský prezident Vučič vyjadril nádej, že Brusel zareaguje dnes alebo zajtra.

31. máj 2019 o 16:45 TASR

BELEHRAD. Srbský prezident Aleksandar Vučič označil v piatok za "absolútne šokujúce" nereagovanie Európskej únie na slová kosovského prezidenta Hashima Thaciho, že Priština nevytvorí Združenie srbských obcí (ZSO).

Vieme čo robiť

Vytvorenie ZSO - samosprávneho združenia obcí s majoritným srbským obyvateľstvom v Kosove - je záväzkom Prištiny vyplývajúcim z tzv. bruselskej dohody z roku 2013, dosiahnutej pod záštitou EÚ v snahe normalizovať vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, informoval spravodajský server B92.net.

Vučič vyjadril nádej, že Brusel "zareaguje dnes alebo zajtra".

Ale ak nie, "vieme, čo máme robiť", varoval. Zároveň to podľa neho poukazuje na závažnosť situácie. Uviedol, že Albánci majú len jednu cirkev, v rámci ktorej sa modlia, a to sú Spojené štáty, "a vôbec sa nestarajú o to, čo hovoria alebo robia proti Rusku a Srbom".

Protikorupčné opatrenia

Podľa Vučiča je pre Albáncov dôležité iba to, aby ich misia USA v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) chválila za ich "protikorupčné opatrenia". Sú také "protikorupčné, ako sú Haradinaj a Thaci proti korupcii", poznamenal.

"Pre mňa je oveľa dôležitejšie a indikatívnejšie to, že Nemci, Angličania, Francúzi a Brusel mlčia.

Tento dokument (bruselská dohoda) podpísali v Bruseli (vtedajší premiéri Srbska a Kosova Ivica) Dačič a Thaci, a to za prítomnosti Cathy Ashtonovej (vtedajšej šéfky zahraničnej politiky EÚ), povedal Vučič.

"Ak EÚ nie je schopná zaručiť dohodu, na ktorej sa zúčastnila, tak povedzme, že dohoda nemá žiadnu ďalšiu právnu silu... Ďalšie veci sa tiež potom odohrajú iným spôsobom," povedal srbský prezident.