Human Rights Watch kritizuje Paríž za procesy s francúzskymi džihádistami v Iraku

Francúzsky prezident Macron navrhol, aby Francúzom odsúdeným v Iraku zmenili trest smrti na doživotie.

31. máj 2019 o 15:42 TASR

BAGDAD. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch odsúdila v piatok Francúzsko za to, že podľa nej "outsourcovalo" do Iraku súdne procesy s francúzskymi občanmi obvinenými z pripojenia sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).

Human Rights Watch to oznámila po tom, ako v tomto týždni odsúdili v Iraku na smrť celkovo sedem občanov Francúzska, píše agentúra AFP.

Násilný súdny systém

Dvaja z týchto odsúdených uviedli, že "k tomu, aby sa priznali, ich mučili alebo prinútili", píše sa vo vyhlásení organizácie so sídlom v New Yorku.

Francúzsko ani iné krajiny by nemali ponechávať svojich podozrivých z terorizmu "násilným súdnym systémom", povedala výkonná riaditeľka HRW pre Blízky východ Lama Fakihová.

"Tieto krajiny by nemali nečinne sedieť, zatiaľ čo ich občania sú presúvaní do krajiny, kde je ohrozené ich právo na spravodlivý proces a na ochranu pred mučením."

Francúzska vláda v pondelok oznámila, že podnikne "nevyhnutné kroky" na to, aby Iraku zabránila vykonať trest smrti v prípade francúzskych občanov, ktorí boli uznaní za vinných z členstva v IS.

"Francúzsko je v zásade proti trestu smrti bez ohľadu na čas a miesto," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po tom, ako iracký súd v nedeľu odsúdil prvých troch francúzskych občanov na smrť.

Trest smrti na doživotie

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu zopakoval toto stanovisko, ale uviedol tiež, že militanti z IS by mali byť súdení tam, kde spáchali svoje zločiny.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol, aby Francúzom odsúdeným v Iraku zmenili trest smrti na doživotie.

Sedem odsúdených francúzskych občanov bolo podľa stredajšieho vyhlásenia Le Driana "dobre známych svojou pomocou pri teroristických akciách proti našej krajine".

"Treba povedať, že títo odsúdení majú stále právo odvolať sa, majú mesiac času a my im pomáhame s podaním odvolaní na irackých úradoch," dodal šéf francúzskej diplomacie.