Môžu byť Slovenky multimatky ako Madonna či Angelina?

Majú deti z veľkej diaľky. Kedy to bude možné u nás?

31. máj 2019 o 21:04 Ela Rybárová

„Nechcem, aby z mojich detí boli perfektne vychovaní ľudia, ktorí hovoria vždy len to čo musia, pretože som to povedala. Musia nájsť sami seba,“ povedala o rodičovstve Angelina Jolie.(Zdroj: SITA/AP)

Ak si máte predstaviť celebritu, o ktorej takmer každý vie, že má adoptované deti, s veľkou pravdepodobnosťou si spomeniete na herečku Angelinu Jolie.

Keď sa rozviedla s hercom Bradom Pittom, mali spolu šesť detí, z toho tri adoptované. Najstarší Maddox pochádza z Kambodže a má dnes už sedemnásť rokov, Pax je z Vietnamu a má pätnásť rokov, o rok mladšia je Zahara z Etiópie. Deti majú rodičia po rozvode v striedavej starostlivosti.

Šesť detí má aj speváčka Madonna, z toho najstaršie sú jej dve biologické. Ostatné deti, syna, dcéru a najmladšie, dnes šesťročné dcéry dvojičky si osvojila z Malawi. O najstaršom adoptovanom synovi Davidovi Bandovi (13) pre magazín Vogue povedala, že „má viac mojej DNA ako ktorékoľvek z mojich detí“. Spoločný majú vraj najmä ťah na bránu.

Dnes 60-ročná speváčka si tri zo štyroch detí osvojila až po rozvode s režisérom Guyom Ritchiem.

Adoptované deti majú napríklad aj herečky Sandra Bullock, Charlize Theron či Meg Ryan. Austrálsky herec Hugh Jackman s manželkou Deborrou-Lee Furnessovou sa rozhodli osvojiť deti zmiešanej rasy, pretože podľa jeho slov tvoria najväčšiu skupinu opustených detí.

„Veľa ľudí si myslí, že je naozaj dôležité, aby (adoptované deti) vyzerali ako oni. Pre Deb a mňa to nikdy nebolo dôležité,“ povedal Jackman pre magazín People.

Medzinárodných adopcií podľa štatistík neustále ubúda. Podľa portálu The Conversation sa v roku 2005 adoptovalo naprieč hranicami takmer 46-tisíc detí, z toho približne polovica smerovala do Spojených štátov. Do roku 2015 však počet medzinárodných adopcií klesol o vyše sedemdesiat percent.

V poslednom období zakázali alebo výrazne obmedzili možnosť adopcií cez hranice krajiny, z ktorých sa najčastejšie adoptovalo do zahraničia: Južná Kórea, Etiópia, Rumunsko, Guatemala, Čína, Kazachstan aj Rusko. Čiastočne je za tým politika, čiastočne ochrana záujmov detí.

V roku 1993 bol v Haagu prijatý Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, ktorý priniesol prísnejšie pravidlá v záujme bezpečnosti detí aj vyššie poplatky.

Dnes sa cez hranice najviac adoptujú deti z Číny, Konžskej demokratickej republiky a Ukrajiny.

Na Slovensku adopcie detí zo zahraničia zatiaľ nie sú možné, keďže sa pripravujú bilaterálne dohody s tretími krajinami.

„Filipíny a Bulharsko sú najbližšie k uzavretiu dohody. Rokovania prebiehajú aj s inými krajinami,“ približuje riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Cisárová.