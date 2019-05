Šéfom Zelenského ochranky bude muž napojený na oligarchu Kolomojského

Donec bol dlhé roky aj Kolomojského ochrankárom.

31. máj 2019 o 13:51 TASR

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si za šéfa svojej ochranky vybral Maxyma Donca, o ktorom agentúra Reuters napísala, že má väzby s magnátom Ihorom Kolomojským.

Donec bol dlhé roky aj Kolomojského ochrankárom, upozornil spravodajský portál UA portal.

Kolomského muži

Vymenovaním za šéfa prezidentskej ochranky získal Donec súčasne aj funkciu zástupcu riaditeľa úradu na ochranu ústavných činiteľov. Výnos o Doncovom vymenovaní do týchto funkcií sa na stránke prezidentskej kancelárie objavil vo štvrtok.

Agentúra Reuters pripomenula, že minulý týždeň bol za vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta vymenovaný právnik Andrij Bohdan, ktorý má tiež prepojenie na Kolomojského.

Do svojho zvolenia do prezidentskej funkcie nemal Zelenskyj žiadne skúsenosti s politikou, ak sa neberie do úvahy to, že v sitcome Sluha národa hral postavu učiteľa, ktorý sa zhodou náhod stal prezidentom.

Vo svojej predvolebnej kampani Zelenskyj svojim voličom sľuboval, že bude bojovať proti korupcii a skoncuje so zaužívanými zvyklosťami v politike.

Obchodné väzby

V tejto súvislosti vyvolali a naďalej vyvolávajú podozrenie jeho obchodné väzby na Kolomojského, ktorý je jedným z najbohatších mužov na Ukrajine a ktorý sa so štátom dostal do ostrého sporu pre kontrolu nad bankou PrivatBank, najväčším poskytovateľom pôžičiek na Ukrajine.

Prečítajte si tiež: Porošenko sa stal členom politickej strany Európska solidarita

Kolomojskyj túto banku vlastnil až do roku 2016.

Agentúra Reuters nedávno zdokumentovala väzby medzi Doncom a Kolomojským a našla fotografie zo šiestich rôznych príležitostí, na ktorých boli spolu. Žiadna zo zainteresovaných strán sa k týmto zisteniam nevyjadrila.