Mayovú chce na čele konzervatívocv nahradiť aj Harper

Harper sľúbil z pozície premiéra vyrokovanie novú dohodu o brexite.

31. máj 2019 o 10:15 TASR

LONDÝN. Bývalý šéf konzervatívcov v Dolnej snemovni britského parlamentu Mark Harper sa stal v poradí 12. uchádzačom, ktorý by chcel nahradiť na čele strany a vlády odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú.

Informovala o tom v piatok televízia Sky News.

Harper pri ohlásení svojej kandidatúry vo štvrtok večer uviedol, že ak sa stane premiérom, privedie do vlády nových kvalitných ľudí z prostredia parlamentu a vyrokuje s EÚ novú dohodu o brexite.

"Podľa môjho názoru by sme nemali očakávať, že ľudia, ktorí sú zodpovední za súčasný stav vecí, prídu s riešeniami, ako sa posunúť vpred," vyhlásil 49-ročný poslanec Harper. Týmito slovami zaútočil na svojich rivalov, ktorých obvinil zo zlyhania pri realizácii brexitu.

Mark Harper zastával rôzne vládne funkcie v čase úradovania predchádzajúceho premiéra Davida Camerona. Vo vláde Theresy Mayovej však nepôsobil.

Pred referendom v roku 2016 patril k zástancom zotrvania v EÚ, avšak teraz nevylučuje ani možnosť tvrdého brexitu. Dosiahnutie novej "rozvodovej" dohody do súčasného termínu odchodu, ktorým je 31. október, pritom nepovažuje za realistické.

Favoritom je Johnson

Premiérka Mayová 24. mája vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.

Za favorita medzi doposiaľ 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

Záujem okrem neho prejavili aj viacerí súčasní alebo bývalí členovia vlády: Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová, James Cleverly a Kit Malthouse. Mark Harper patrí v tomto kontexte k nemej známym politikom.

Predkladanie nominácií by sa malo ukončiť v týždni od 10. do 17. júna. Konzervatívni poslanci v sérii hlasovaní do konca júna vyberú spomedzi kandidátov dvoch hlavných favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať približne 124.000 členov Konzervatívnej strany.

Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.