Vedci žiadajú Mayovú o zníženie skleníkových plynov na nulu

Tento krok nevyhnutný pre vyhnutie sa nebezpečnej zmene klímy.

31. máj 2019 o 9:59 SITA

BRATISLAVA. Klimatickí vedci žiadajú britskú premiérku Theresu Mayovú, aby sa postarala o to, že do roku 2050 nastane zníženie skleníkových plynov na nulu.

Skupina expertov jej napísala, aby tento cieľ zakotvila vo vnútroštátom práve. Podľa nich je takýto krok nevyhnutný pre vyhnutie sa nebezpečnej zmene klímy.

Úplný zákaz skleníkových emisií

Vláda uvádza, že Británia už vedie v boji proti globálnemu otepľovaniu. Vedci však upozorňujú, že je potrebné nie len redukovať, ale úplne odstrániť uhlíkové emisie.

Medzi signatármi žiadosti sú aj Joanna Haigh z Imperial College London, Myles Allen z Univerzity v Oxforde, Brian Hoskins z Grantham Institute alebo niekdajšia vedúca vedkyňa z Met Office Julia Slingo.

Pôvodný plán - 80 percent

Vyhlásili, že premiérka by mala vyjadriť "silné stanovisko globálneho vodcu". "Je to dôležité z globálneho hľadiska pre budúce generácie a bol by to tiež dôstojný odkaz," uviedli.

V súčasnej legislatíve je cieľ znížiť skleníkové plyny do roku 2050 o 80 percent.

Premiérka dostala list po tom, ako Rada pre klimatické zmeny, čo je britský nezávislý poradca pre oblasť klímy, vyzvala ministrov, aby čo najskôr stanovili cieľ znížiť všetky skleníkové plyny o sto percent.

Podľa hovorcu bude vláda reagovať na túto žiadosť "v časovom rámci, ktorý reflektuje naliehavosť problému".