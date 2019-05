Kurdi repatriujú ženy a deti z Uzbekistanu

Kurdi majú v úmysle prepraviť naspäť domov tisícky zahraničných džihádistov.

30. máj 2019 o 7:19 TASR

KAMIŠLI. Kurdské úrady v severovýchodnej Sýrii odovzdali v stredu 148 uzbeckých žien a detí spojených so skupinou Islamský štát (IS) diplomatom z tejto stredoázijskej krajiny za účelom repatriácie. Informovala o tom agentúra AFP.

Kurdi majú v úmysle prepraviť naspäť domov tisícky zahraničných džihádistov, ktorí uviazli v utečeneckých táboroch po tom, ako ozbrojené sily podporované USA porazili "kalifát" IS v Sýrii. Poslať domov by mali celkovo 300 Uzbekov.

Predpokladá sa, že stovky Uzbekov sa pripojili k militantným skupinám v Iraku a Sýrii, vrátane Islamského štátu.

Spomínané ženy a deti priviezli do kurdského mesta Kamišli vo veľkých bielych autobusoch. Niektoré ženy bolo vidno cez záclony autobusov, ako mieria ukazovákmi k oblohe, čo je gesto, ktoré používajú islamisti.

Mali by odletieť na ruskú leteckú základňu v Sýrii, odkiaľ ich prevezú do Uzbekistanu. Druhá skupina by ju mala nasledovať v najbližších dňoch.

Prečítajte si tiež: Jezídi žalujú Nemecko za nečinnosť pri stíhaní islamistov

Sýrski Kurdi už dlho naliehali na medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo repatriáciu cudzincov bojujúcich za Islamský štát a ich príbuzných.

Mnohé krajiny pôvodu týchto bojovníkov sa však stavajú k repatriácii zdržanlivo.

Kosovo v apríli prijalo naspäť 110 svojich občanov zo Sýrie - väčšinou žien a detí bojovníkov IS. Kazachstan v máji oznámil, že repatrioval 231 svojich občanov, väčšinou detí, dodáva AFP.