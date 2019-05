Ruskí kozmonauti zvonku čistili okná vesmírnej stanice ISS

Oleg Kononenko and Alexej Ovčinin mali za úlohu aj odinštalovať panely

30. máj 2019 o 6:32 TASR

MOSKVA. Dvaja ruskí členovia posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v stredu vystúpili do otvoreného vesmíru za účelom údržby stanice a vedeckého výskumu. Informovala o tom agentúra AP.

Oleg Kononenko and Alexej Ovčinin mali za úlohu odinštalovať panely s niektorými vedeckými experimentmi umiestnenými na vonkajšej časti stanice. Takisto sa im podarilo aj vyčistiť niekoľko okien a nainštalovať držadlá na uľahčenie výstupov.

Dvojica strávila v otvorenom vesmíre niečo málo cez šesť hodín. Pre Kononenka to bol už piaty výstup do vesmíru, pre Ovčinina to bola premiéra.

Kononenko sa má vrátiť v júni na Zem spolu s dvoma kolegami po šiestich mesiacoch a dvoch týždňoch strávených na orbite. Ovčinin zaujme jeho miesto veliteľa stanice.

Rusi si pred výstupom nalepili na skafandre nálepky vzdávajúce hold legendárnemu ruskému kozmonautovi Alexejovi Leonovovi, ktorý sa stal v roku 1965 vôbec prvým človekom, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Zo stanice mu tiež zablahoželali k 85. narodeninám, ktoré vo štvrtok oslavuje.