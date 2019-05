Voľby do europarlamentu v Maďarsku ovládol Fidesz

Jedno kreslo v europarlamente by mal mať aj extrémne pravicový Jobbik.

27. máj 2019 o 0:41 SITA

BRUSEL. Eurovoľby v Maďarsku vyhrala vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Po spočítaní 99,9% hlasov získal 13 z 21 maďarských kresiel v Európskom parlamente.



Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya by mala mať štyri kreslá a liberálne Hnutie Momentum dve. Jedno kreslo pritom získal aj extrémne pravicový Jobbik. Účasť dosiahla niečo vyše 43%.



Voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých si voliči vyberali 751 zástupcov v europarlamente, sa konali od 23. do 26. mája.

Svoje hlasy v nich mohlo odovzdať 426 miliónov oprávnených voličov z 28 štátov. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705.

