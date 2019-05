Voľby priniesli desiatky príbehov a tri zistenia o Európe

Extrém sa posinil, ale nie dosť.

26. máj 2019 o 23:29 Matúš Krčmárik

Aj keď sú to jedny voľby do jedného parlamentu s jedným výsledkom, prinášajú so sebou mnoho veľmi rozdielnych príbehov.

Od štvrtka do nedele sa volilo v 28 členských štátoch Európskej únie, aj keď Britov do toho Brusel dotlačil tak trochu na silu, a každý si vie nájsť niečo, čím môže podporiť svoje videnie sveta.

Babiš stráca podporu, Le Penová porazila Macrona, klasické britské strany skončili vymazané, do Portugalska sa dostala strana, ktorá v prvom rade nechráni záujmy nižšej/strednej triedy, ako je to bežné, ale zvierat...

V tomto sú európske voľby úžasné, všetci sú spokojní.

Euroskeptik sa pri pohľade na účasť môže utvrdiť v tom, že Brusel nikoho nezaujíma a Úniu treba teda najlepšie rozpustiť. Eurofederalista sa môže nadchýňať nad rastom liberálov a zelených.

Na účasti až tak nezáleží

Na pochopenie výsledkov a náčrt ďalšieho fungovania sa však netreba utápať v detailoch ani im venovať priveľa pozornosti.