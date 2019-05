Účasť v eurovoľbách je najvyššia za dvadsať rokov

Účasť v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu v 27 štátoch Únie sa priblížila k 51 percentám.

26. máj 2019 o 20:45 SITA

BRUSEL. Účasť v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v 27 štátoch Európskej únie (EÚ) sa priblížila k 51 percentám.

Informoval o tom hovorca EP Jaume Duch Guillot s tým, že toto číslo je najvyššie za 20 rokov a znamená obrat oproti doterajšiemu postupnému poklesu účasti.

Údaje pritom nezahŕňajú Veľkú Britániu, ktorá by mala svoje čísla dodať dnes večer.



"Je to veľmi výrazný nárast účasti, vôbec prvý raz od prvých európskych volieb v roku 1979," skonštatoval Guillot.



Štvordňové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája.

Svoje hlasy v nich mohlo odovzdať 426 miliónov oprávnených voličov z 28 štátov. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705.



Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.

