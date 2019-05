Nemeckí Zelení výrazne stúpli, koalícia stratila, naznačuje exit poll

Kresťanskodemokratická únia a Kresťansko-sociálna únia Bavorska získali podľa odhadov 28 percent.

26. máj 2019 o 18:45 SITA

BRUSEL. Nemecké vládne strany v dnešných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) výrazne stratili, zatiaľ čo veľký nárast zaznamenali Zelení.

Naznačujú to výsledky exit pollu, ktoré zverejnili po uzavretí volebných miestností.

Kresťanskodemokratická únia a Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CDU/CSU) kancelárky Angely Merkelovej získali podľa exit pollu televízie ARD 28% a Sociálni demokrati 15,5%, zatiaľ čo pred piatimi rokmi mali tieto strany 35,4% a 27,3%.

Druhé miesto získali Zelení s 22 percentami, čo je dvojnásobok ich výsledku z roku 2014. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko si získala podporu 10,5% voličov, čo je viac ako v posledných eurovoľbách, ale menej ako v parlamentných voľbách z roku 2017.



Voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705.



Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.

