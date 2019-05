V eurovoľbách v Rakúsku podľa odhadov vyhrali ľudovci

Kurzova strana získala podľa odhadov viac ako 30 percent hlasov.

26. máj 2019 o 18:20 SITA

BRUSEL. Prvá projekcia výsledkov dnešných eurovolieb v Rakúsku hovorí o jasnom víťazstve stredopravej Rakúskej ľudovej strany kancelára Sebastiana Kurza.

Projekciu pre rakúsku verejnoprávnu televíziu a štátnu tlačovú agentúru zverejnili krátko po zatvorení volebných miestností a vychádza z 5200 rozhovorov, ktoré uskutočnili od utorka do nedele.

Kurzova Rakúska ľudová strana podľa odhadov získala 34,5% hlasov, Sociálni demokrati 23,5%, Slobodná strana Rakúska 17,5% a Zelení 13,5%.



Eurovoľby sa pritom v Rakúsku stali prvým testom podpory pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami po rozpade Kurzovej koalície v súvislosti so škandálom vicekancelára Heinz-Christiana Stracheho. V pondelok čaká Kurza hlasovanie o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovala opozícia.



Voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705.



Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.

