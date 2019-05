Eurovoľby 2019: Účasť sa v prvých hodinách oproti roku 2014 zvýšila

Predpoklady naznačujú 20 percentnú účasť na Slovensku.

26. máj 2019 o 15:12 TASR

BELEHRAD/PARÍZ. Vyššiu účasť na aktuálnych voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v porovnaní s hlasovaním pred piatimi rokmi ukazujú priebežné údaje z východnej Európy, no tiež Dánska či Francúzska.

Informovala o tom agentúra DPA.

Referendum o justícii

V Maďarsku odovzdalo v nedeľu do 10.00 h svoje hlasy 17,2 percenta voličov, pri voľbách do EP v roku 2014 to bolo v rovnakom čase 11,5 percenta.

Vo vyššom počte prichádzali k volebných urnám aj občania Rumunska, kde účasť do 13.00 h stúpla z 12,4 na terajších 19,7 percenta. V krajine sa okrem eurovolieb koná aj referendum o kontroverzných reformách v justícii.

Na Slovensku pozorovatelia predpokladajú, že hlasy odovzdalo v sobotu celkovo približne 20 percent voličov, čo je síce nízka účasť, no vyššia než 13 percent v roku 2014, čo bolo najmenej spomedzi všetkých krajín vo voľbách do EP od vstupu krajiny do EÚ v roku 2004, všíma si DPA.

V Poľsku v prvých piatich hodinách od otvorenia volebných miestností, do 12.00 h, hlasovalo 14,39 percenta voličov - asi dvojnásobok oproti 7,31 percenta v tomto čase v roku 2014. Celkovo v Poľsku pred piatimi rokmi odovzdalo hlasy necelých 23,3 percenta voličov.

V Chorvátsku dosiahla o 11.30 h volebná účasť 9,9 percenta, teda o dve percentá viac než v zodpovedajúcom čase v roku 2014.

Zo Slovinska hlásia mierny nárast účasti do 11.00 h, a to z 8,3 na 8,9 percenta.

Účasť sa zvyšuje

Vo Francúzsku ministerstvo vnútra oznámilo, že do poludnia (12.00 h) prišlo hlasovať 19,27 percenta oprávnených voličov z európskej kontinentálnej časti krajiny. Pred piatimi rokmi išlo v tom čase o 15,70 percenta.

Prečítajte si tiež: Eurovoľby 2019: Kurz dúfa v posilnenie stredu, Orbán chce moc pre protiimigrantské strany

V Dánsku odovzdal do 12.00 h hlas takmer každý štvrtý volič. Len tri hodiny po otvorení volebných miestností tak účasť predstavovala podľa odhadov agentúry Ritzau 24,7 percenta, v porovnaní s 20,3 percenta z predošlých eurovolieb.

Dôvodom nárastu je však aj to, že to tohto počtu zarátali tiež hlasy odovzdané vopred poštou.

V Taliansku hlasovalo do 12.00 h spolu 15,9 percenta tamojších voličov. V roku 2014 bola účasť do poludnia mierne vyššia na úrovni 16 percent. Práve v Taliansku sa v nedeľu o 23.00 h uzatvárajú posledné volebné miestnosti v EÚ, po čom budú zverejnené oficiálne výsledky volieb do EP vo všetkých členských krajinách.