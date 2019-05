Eurovoľby 2019: Kurz dúfa v posilnenie stredu, Orbán chce moc pre protiimigrantské strany

Španielsky premiér Pedro Sánchez dúfa, že výsledok nedeľných európskych volieb povedie k politickej stabilite.

26. máj 2019 o 13:05 SITA

BRUSEL. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dúfa, že voľby do Európskeho parlamentu (EP) posilnia stred a nie extrémnu pravicu alebo ľavicu.

V nedeľu vo Viedni to povedal novinárom s tým, že dúfa, že jeho stredopravá Rakúska ľudová strana si udrží prvú priečku v boji o kreslá v europarlamente.

Politická stabilita

Eurovoľby sa pritom v Rakúsku stali prvým testom podpory pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami po rozpade Kurzovej koalície v súvislosti so škandálom vicekancelára Heinz-Christiana Stracheho. V pondelok čaká Kurza hlasovanie o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovala opozícia.



Španielsky premiér Pedro Sánchez podľa vlastných slov dúfa, že výsledok nedeľných európskych a komunálnych volieb povedie k "politickej stabilite". Vyjadril sa tak po tom, ako dnes ráno odvolil v Madride v spoločnosti svojej manželky.

Voľby podľa neho rozhodnú o budúcom progrese Španielska i celej Európy. V prieskumoch verejnej mienky pred eurovoľbami pritom vedie práve jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE).

Zastavenie migrácie

Maďarský premiér Viktor Orbán zase podľa vlastných slov dúfa, že voľby do EP prinesú väčší vplyv stranám, ktoré chcú zastaviť migráciu.

Po tom, ako v nedeľu odovzdal svoj hlas v budapeštianskej škole neďaleko svojho domova, uviedol, že otázka migrácie, ktorá je podľa neho zastaviteľná, "reorganizuje politické spektrum Európskej únie".

Orbán, ktorého strana Fidesz má pozastavené členstvo v stredopravej Európskej ľudovej strane v súvislosti s obavami o stav demokracie v Maďarsku, sa pritom vyjadril, že bude chcieť zotrvať v Európskej ľudovej strane len v prípade, že bude môcť ovplyvniť jej budúcu stratégiu.

Orbán sa nedávno stretol s talianskym ministrom vnútra Matteom Salvinim, no zatiaľ nepotvrdil záujem pridať sa k radikálnejšej nacionalistickej aliancii, ktorú Salvini zakladá. Fidesz by mal pritom podľa predpokladov vyhrať dnešné voľby v Maďarsku.



Voľby do EP, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705.



Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.