Irán by mohol o jadrovej dohode hlasovať v referende

26. máj 2019 o 10:39 SITA

TEHERÁN. Iránsky prezident naznačil, že by v krajine mohli zorganizovať referendum o jadrovom programe.

Hasan Rúhání sa tak vyjadril v súvislosti s rozpadávajúcou sa dohodou so svetovými mocnosťami a rastúcim napätím so Spojenými štátmi. V nedeľu o tom informovali iránske médiá.



Podľa agentúry IRNA prezident túto možnosť prezentoval na sobotnom stretnutí so šéfredaktormi významných iránskych médií.

Rúhání vraj referendum navrhol ajatolláhovi Alímu Chameneímu už v roku 2004 a najvyšší duchovný vodca s nápadom súhlasil.

I keď vtedy napokon referendum nebolo, takéto hlasovanie môže byť podľa Rúháního "riešením kedykoľvek".



Referendum by mohlo dať iránskej vláde politické krytie, ak by sa rozhodla pre rozšírenie svojho programu obohacovania uránu, napriek zákazu v dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015.