V Nigérii zabili extrémisti pri útoku na konvoj najmenej 20 ľudí

Vojaci sprevádzali civilistov do tábora pre vysídlencov.

26. máj 2019 o 9:21 SITA

LAGOS. Najmenej 20 ľudí prišlo o život a mnohí ďalší sú nezvestní po pravdepodobnom útoku extrémistov na vojenský a civilný konvoj na severovýchode Nigérie.

Podľa svedkov armáda v sobotu presúvala civilistov do tábora pre vysídlencov v Damboe, keď na nich zaútočili. V regióne sú aktívni extrémisti zo skupiny Boko Haram.



Vodič jedného z vozidiel povedal pre agentúru The Associated Press, že videl asi 20 tiel a množstvo zhorených vozidiel.

Ďalší preživší sa vyjadril, že v konvoji boli stovky civilistov a niekoľko desiatok vojakov, ale Dambou dosiahlo len zopár ľudí. O osude ďalších zatiaľ nie sú správy.



Hovorca armády Sagir Musa zatiaľ neodpovedal na žiadosť agentúry AP o reakciu.