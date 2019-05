Ukrajina víta verdikt tribunálu, Rusko si počká na arbitráž

Rusko musí podľa medzinárodného tribunálu prepustiť zajatých ukrajinských námorníkov.

25. máj 2019 o 18:51 TASR

HMABURG, KYJEV. Rozhodnutie Medzinárodného súdu pre námorné právo (ITLOS), na základe ktorého má Rusko bezodkladne prepustiť 24 zadržaných ukrajinských námorníkov a vrátiť Ukrajine tri vojenské plavidlá, je "jasným znamením pre Rusko, že nemôže beztrestne porušovať medzinárodné právo".

Námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Olena Zerkaľová to uviedla v sobotu v rámci reakcií na sieti Facebook, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.

Prvý signál

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase napísal, že pokiaľ by Rusko rešpektovalo sobotňajší verdikt, mohlo by to znamenať "prvý signál od ruského vedenia o skutočnej pripravenosti ukončiť konflikt s Ukrajinou".

Prečítajte si tiež: Rusko musí prepustiť ukrajinské lode a námorníkov, tvrdí tribunál

Bývalý prezident Petro Porošenko rozhodnutia ITLOS privítal s tým, že ide o "potvrdenie správnosti stratégie", ktorú si Kyjev zvolil.

Zerkaľová vyzvala Rusko, aby "urýchlene a v plnej miere vyhovelo" rozsudku, ktorý bude zrejme viesť k arbitráži.

Moskva, obviňujúca zadržanú skupinu Ukrajincov z narušenia ruskej námornej hranice, však podľa AFP zatiaľ nedala nijako najavo, že by sa chystala podvoliť nátlaku zo strany Kyjeva.

"V priebehu nastávajúceho arbitrážneho konania budeme naďalej obhajovať náš postoj," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Terajšej situácii sa podľa neho bolo možné vyhnúť "pri dodržaní ruského práva týkajúceho sa plavby v tejto oblasti".

Tribunál prikázal prepustiť námorníkov

Tribunál ITLOS so sídlom v Hamburgu, ktorý je medzivládnou organizáciou vytvorenou na základe Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS), rozhodoval o žalobe Ukrajiny proti Rusku v prípade tzv. kerčského incidentu.

Ruské námorníctvo pri ňom zadržalo tri ukrajinské vojenské lode a ich posádky.

Odohral sa 25. novembra 2018 v Kerčskom prielive a prispel k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Kyjevom a Moskvou, vyvolaným zmenou kurzu ukrajinskej vlády na prozápadný a konfliktom v Donbase.

Rusko tvrdí, že Ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora.

Verdikt ITLOS je problematický, pretože Moskva pojednávanie v Hamburgu bojkotovala. Zastáva totiž názor, že o prípade by mal rozhodnúť len domáci súd v Rusku.