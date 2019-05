Vedci oživili Monu Lisu, použili deepfake technológiu

Kritici varujú, že túto technológiu je možné jednoducho zneužiť.

25. máj 2019 o 17:53 SITA

BRATISLAVA. Vedci špecializujúci sa na umelú inteligenciu oživili svetoznámu Monu Lisu z maľby Leonarda da Vinciho. Video, ktoré vytvorili z jedinej fotografie, ukazuje, ako modelka na portréte hýbe hlavou, očami a otvára ústa.

Postarali sa oň odborníci z výskumného laboratória umelej inteligencie spoločnosti Samsung v Moskve a využili pri tom takzvanú technológiu deepfake. Kritici však varujú, že túto technológiu možno jednoducho zneužiť.



Vedci „natrénovali“ algoritmy s pomocou verejnej databázy sedemtisíc záberov celebrít zozbieraných z YouTube. Systém umelej inteligencie následne mimiku tváre a pohyby preniesol na fotografiu, čím ju oživil.

Okrem Mony Lisy takto vytvorili aj videá Salvadora Dalího, Alberta Einsteina, Fiodora Dostojevského a Marilyn Monroe.



Podobný systém v roku 2017 predstavili aj výskumníci z univerzity v Tel Avive a Supasorn Suwajanakorn v rovnakom roku vytvoril falošné video prezidenta Baracka Obamu. Práve on následne v rozhovore pre BBC priznal, že technológiu je možné zneužiť, no dá sa podľa neho využiť aj pre dobro.



Experti už dávnejšie varovali, že falošné videá politikov môžu ľahko oklamať ľudí, no nebezpečenstvo zneužitia technológie deepfake nekončí pri politickej manipulácii.

Je totiž možné ju použiť aj na manipuláciu fotografií celebrít na vytvorenie pornografického materiálu. Verejnosť preto podľa nich musí vedieť, aké jednoduché je vytvoriť presvedčivé falošné videá.