Na Evereste zahynulo za posledné dni päť horolezcov

O život prišli Američan, dvaja Indovia, Rakúšan a Ír.

25. máj 2019 o 8:18 SITA

KÁTHMANDU. Na Mount Evereste zahynulo v posledných dňoch päť horolezcov. Ako informujú miestne médiá, o život prišli Američan, dvaja Indovia, Rakúšan a jeden Ír.



Americký horolezec Don Cash, ktorý si splnil sen a vyliezol na najvyššie vrchy siedmich kontinentov, v 55 rokoch zrejme podľahol výškovej chorobe počas zostupu z Everestu. Šerpovia, ktorí ho sprevádzali, mu poskytli prvú pomoc, no nedokázali ho zachrániť.



Tlačová agentúra The Press Trust of India v piatok informovala aj o dvoch Indoch a Rakúšanovi, ktorí tento týždeň spolu zahynuli pri zostupe z najvyššieho vrchu sveta.

Pri pokuse o zdolanie Everestu v piatok prišiel o život Ír, informovala britská horolezecká spoločnosť 360 Expeditions.