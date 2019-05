Najvyšší súd v Brazílii uznal homofóbiu za zločin

V krajine tento rok zabili už 141 LGBT ľudí.

24. máj 2019 o 6:58 SITA

RIO DE JANEIRO. Väčšina členov Najvyššieho súdu v Brazílii uznala homofóbiu a transfóbiu za rovnaký zločin, akým je rasizmus.

Šesť z jedenástich sudcov hlasovalo v prospech nariadenia. Zvyšní piati sudcovia budú hlasovať 5. júna, no výsledok sa aj tak nezmení. Nariadenie však vstúpi do platnosti až po hlasovaní všetkých sudcov.



Rasizmus v krajine uznali za zločin v roku 1989 a viaže sa k nemu päťročný trest odňatia slobody. Rovnako môžu zatiaľ potrestať aj prejavy homofóbie a transfóbie, a to až pokým vláda neschváli novú legislatívu spojenú s diskrimináciou LGBT ľudí.



V Brazílii sú povolené sobáše osôb rovnakého pohlavia, ktorým však v krajine stále hrozí veľké nebezpečenstvo.

Podľa organizácie Grupo Gay da Bahia vlani zavraždili v Brazílii 420 LGBT ľudí, pričom tento rok ich je už 141.

Množstvo útočných komentárov voči členom rôznych menšín má na konte aj samotný prezident krajiny Jair Bolsonaro, ktorý sa otvorene hlási k homofóbii. Politik vyhlásil, že by bol radšej, ak by jeho syn bol mŕtvy, než aby bol gay.