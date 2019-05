Polícia vykázala Banksyho z benátskeho námestia sv. Marka

Dvojzmyselným názvom Benátky v oleji chcel Banksy zrejme upozorniť na vplyv cestovného ruchu na životné prostredie.

23. máj 2019 o 18:17 ČTK

BENÁTKY. Výtvarník Banksy, o ktorého identite sa špekuluje, vstúpil do terajšieho benátskeho bienále a nikto si to ani nevšimol, napísala dnes agentúra DPA.

Benátky v oleji

Na námestí svätého Marka inštaloval obrazy, ktorých súbor zobrazuje vstup obrej výletnej lode do mesta na lagúne. Svoju tvár schovával najprv pod klobúkom a zdvihnutým golierom kabáta, neskôr sa pri stánku schoval za roztvorené noviny.

Dvojzmyselným názvom Benátky v oleji chcel Banksy zrejme upozorniť na vplyv cestovného ruchu na životné prostredie. Nakoniec ho z miesta vykázali nič netušiaci policajti jednoducho preto, že nemal povolenie tam stánok mať.

Banksy svoju poslednú akciu zdokumentoval na videu, ktoré zverejnil na Instagrame.

"Staviam svoj stánok na benátskom bienále," uvádza príspevok na sociálnej sieti.

"Hoci to je najväčšia a najprestížnejšia umelecká udalosť na svete, z nejakého dôvodu ma zatiaľ nikdy nepozvali," dodáva. Od okoloidúcich sa jeho posledný výtvor dočkal chvály. Nezvyčajného stánku si všimol fotograf, ktorý spolupracuje s agentúrou DPA. Starší človek schovaný za novinami ale na jeho otázky neodpovedal. Tvár mu vraj zakrýval klobúk.

"Ďakujeme Banksymu za to, že do nášho zúboženého mesta priniesol toto umelecké dielo," napísala na facebooku benátska iniciatíva Nie veľkým lodiam (No grandi navi).

"A aké je posolstvo tohto videa? To, že my (občania, umelci a bežní ľudia) musíme odísť a ony (veľké výletnej lodi) môžu zostať," uviedla iniciatíva.

Benátky, kde citeľne ubúda miestnych, sa s náporom turistov snažia v poslednej dobe vyrovnať reguláciou. Plánuje sa, že od roku 2022 si turisti budú musieť svoj pobyt rezervovať.

Pred týždňom sa v Benátkach objavilo na múroch graffiti, ktoré talianske médiá pripisujú tiež Banksymu. Zachytáva detského stroskotaného utečenca v záchrannej veste, ktorý má v ruke zapálenú svetlicu.

Sebadeštrukcia diela

Prečítajte si tiež: Začína sa taktika, Banksy zrejme reagoval na ekologické hnutie

Minulý rok médiá po celom svete zaznamenali nečakanú sebadeštrukciu Banksyho obrazu Dievča s červeným balónikom v aukčnej sieni Sotheby '.

V ráme obrazu bola zabudovaná skartovačka a dražený sprej na plátne jej spolovice prešiel. Na svojom instagramovém účte Banksy už skôr vysvetlil, že svoj počin chápe ako kritiku trhu s umením.

Graffiti tohto enigmatického umelca sa prvýkrát objavilo na stenách v Bristole. Banksy si zakladá na anonymite, jeho diela sa ale v aukciách pravidelne predávajú za státisíce dolárov. Svoje výtvory okrem Británie zanechal napríklad aj na stenách v Spojených štátoch alebo v Pásme Gazy.

Benátske bienále priláka každé dva roky viac ako pol milióna návštevníkov. Začalo 11. mája a potrvá do 24. novembra.