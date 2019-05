Eurovoľby v Británii sprevádzajú komplikácie, stovkám občanov krajín EÚ neumožnili voliť

Podľa informácií z rôznych častí krajiny sa javí, že ide o veľmi rozšírený problém.

23. máj 2019 o 17:28 SITA

BRATISLAVA. Voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa vo Veľkej Británii konajú už vo štvrtok, sprevádzajú v tejto krajine veľké komplikácie.

Ako píše britský denník The Independent, volebné komisie odopierajú právo odvoliť stovkám občanov iných krajín Európskej únie (EÚ). Odôvodnenia bývajú rôzne, najčastejšie však ide o problémy s formulárom "UC1", ktorý podľa volebného zákona musí vypísať každý občan krajiny EÚ mimo Británie, ak chce voliť v tejto krajine.

Choďte voliť do svojej krajiny

"Práve mi bolo odopreté právo voliť, napriek tomu, že som registrovaným občanom EÚ. Môj britský manžel dostal volebné lístky, no mne jednoducho povedali - 'choďte voliť do svojej krajiny’," popisuje svoju skúsenosť jedna z odmietnutých voličiek.



Podobnú skúsenosť mala aj učiteľka Emma Zürcher: "Žijem vo Veľkej Británii šesť rokov, platím dane, zapájam sa do dobrovoľníctva a učím vaše deti, ale nemôžem voliť," povedala pre The Independent.

Odopieranie práv

Denník na základe informácií z rôznych častí krajiny usudzuje, že ide o veľmi rozšírený problém.



"Je to šokujúce - ľuďom, ktorí dlhé roky žijú, pracujú a majú rodiny v tejto krajine, ukazujeme otvorené nepriateľstvo a upierame im ich demokratické práva," zhodnotila situáciu Gina Miller, politická aktivistka bojujúca za zotrvanie Veľkej Británie v EÚ.