Mier nemusí byť samozrejmý. Severné Írsko cíti, čo spôsobuje populizmus

Hranica v Írsku môže obnoviť násilie.

23. máj 2019 o 17:40 Matúš Krčmárik

S Desmondom sme sa rozprávali pred preplneným podnikom v centre severoírskeho Derry. Odbehol si od jam session tradičnej írskej hudby, kde hral na gitare. Rozprával o tom, ako ho počas nepokojov postrelili, ako mu Briti strpčovali život.

Na záver bol optimistickejší. „Takých ako ja boli vtedy tisíce, no súčasná mládež už ani nevie, kde presne hranica bola,“ povedal.

Hranica medzi Írskom a Severným Írskom je na mapách stále zaznačená, ale v praxi ju na cestách nevidno. Žiadne kontroly, nikde ani len značka, inde prechádza poľami.

Dve desaťročia bez kontrol

Na takmer zabudnutý konflikt v Severnom Írsku upriamil pozornosť brexit a možnosť, že po britskom odchode z Únie by na hranici museli znovu vzniknúť len kontroly. Je to len o niečo viac ako dve desaťročia, čo odišli, ale teraz si to už nevie predstaviť nikto.

A predsa od toho Briti neboli ďaleko. Stačilo by, ak by 29. marca odišli bez dohody. Táto možnosť navyše stále nie je zažehnaná, len sa termín posunul na 31. október.

Nejde len o Severné Írsko.

V celej Európe sú veci, na ktoré sme si zvykli, považujeme ich zákonité. Že niekto bez zastavenia každodenne prekračuje hranicu s Rakúskom, že do susedných miest chodí bratislavská MHD.