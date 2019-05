Mayová prežíva aj bez spojencov. Zamkla sa zvnútra v bunkri

Premiérku tlačia k rezignácii.

23. máj 2019 o 20:22 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. V poslednej diskusii pred referendom stála Andrea Leadsomová po boku Borisa Johnsona ako jedna z najhlasnejších zástankýň odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Hrozbe vymazania z mapy sa konzervatívci pozerajú do očí z takej blízkosti, ako ešte nikdy

Po referende sa uchádzala o post premiérky, no nakoniec uvoľnila priestor Therese Mayovej. Spolu s Johnsonom vstúpili do jej vlády, no zástancov tvrdého odchodu v nej bolo čoraz menej.

Leadsomová vydržala najdlhšie. V posledných dvoch rokoch bola členkou kabinetu, ktorá mala presadzovať vládne návrhy v parlamente.

Bola pri troch neúspešných pokusoch o presadenie odchodovej dohody s Úniou.

Pri štvrtom, ak k nemu vôbec dôjde, už nebude.

Nemôžem si plniť povinnosti

„Nemôžeme si plniť povinnosti v dolnej komore, ak mám presadzovať dohodu s časťami, s ktorými zásadne nesúhlasím,“ napísala premiérke v stredu, keď oznamovala rezignáciu.