Juncker čaká, že Briti požiadajú o ďalší odklad brexitu

Mayová sa ocitla na pokraji odstúpenia.

23. máj 2019 o 12:44 TASR

BRUSEL. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker naznačil, že Británia sa približuje k ďalšiemu predĺženiu brexitu v októbri a skritizoval poslancov britského parlamentu za uprednostňovanie odchodu britskej premiérky Theresy Mayovej z úradu pred brexitovou dohodou.

V čase, keď sa Mayová ocitla na pokraji odstúpenia, Juncker vyslovil obdiv jej húževnatosti a zároveň opovrhnutie úsiliu o jej politické odstránenie, informoval vo štvrtok denník The Guardian.

"Čo sa mi nepáči na britskej diskusii, je to, že sa kladie väčší dôraz na výmenu premiérky než na nájdenie jednotného názoru. Je to žena, ktorá vie, čo robiť, ale nevie s tým uspieť. Mám ju veľmi rád, je to vytrvalá osoba," povedal Juncker v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN.

Juncker má dosť patovej situácie

Šéf EK dodal, že je už "presýtený" pokračujúcou patovou situáciou. Naznačil však, že Brusel je zmierený s ďalšou žiadosťou Londýna o predĺženie členstva Británie v Európskej únii, ktorú očakáva na jeseň.

Británia musí do 31. októbra odsúhlasiť dohodu, odísť z eurobloku bez dohody alebo môže požiadať o ďalšie predĺženie vyjednávacieho obdobia v súvislosti s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii.

"Dúfam, že sa dohodnú a koncom októbra opustia EÚ. Domnievam sa, že dospieť k dohode je ich vlastenecká povinnosť," doložil Juncker.

Jeho podpora však pravdepodobne neodradí mnohých konzervatívnych ministrov a zákonodarcov od úsilia dostať Mayovú z funkcie, uvádza The Guardian.

Po stredajšej rezignácii líderky Konzervatívnej strany v Dolnej snemovni britského parlamentu Andrey Leadsomovej je Mayovej mocenská pozícia oslabenejšia než kedykoľvek predtým.

V otázke referenda je skeptický

Na otázku, či Juncker súhlasí s Donaldom Tuskom, predsedom Európskej rady, že Británia by mala usporiadať druhé referendum, bývalý luxemburský premiér odpovedal skepticky:

"Rád by som druhému referendu povedal áno, ale jeho výsledky by mohli byť rovnaké. Sme iba divákmi na britskom štadióne - je na nich, aby sa rozhodli."

Od Leadsomovej sa očakávalo, že koncom týždňa poskytne detaily týkajúce sa návrhu zákona o odstupovej dohode.

Líderka konzervatívcov v Dolnej snemovni však vo svojom rezignačnom liste uviedla, že sa nemôže podpísať pod niečo, čo umožní vypísanie druhého referenda. Mayová zareagovala slovami, že to nebolo jej zámerom.