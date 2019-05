Rakúsky škandál oprášil tanečný hit z 90. rokov Going to Ibiza

Pieseň z roku 1999 od skupiny Vengaboys sa v Rakúsku stala najviac sťahovanou na službe iTunes.

22. máj 2019 o 17:44 ČTK

VIEDEŇ. Video, ktoré zachytilo rakúskeho politika Heinza-Christiana Stracheho pri korupčnom konaní na španielskom ostrove Ibiza, vyvolalo po svojom zverejnení nečakaný návrat staršieho tanečného hitu We're Going to Ibiza (Ideme na Ibizu) do čela rebríčka obľúbenosti.

Pieseň z roku 1999 od holandskej skupiny Vengaboys sa v Rakúsku stala najviac sťahovanou piesňou na službe iTunes, informovala agentúra Reuters.

Škandál, ktorý niektoré médiá označujú ako "Ibizagate", viedol k rozpadu rakúskej vládnej koalície.

Šéf slobodných (FPÖ) Strache si na videu zverejnenom minulý týždeň v piatok dohadoval v roku 2017 s údajnou neterou ruského oligarchu pomoc v predvolebnej kampani výmenou za pridelenie štátnych zákaziek.

Kontroverzné video bolo natočené vo vile na Ibize a keď sa Strache po jeho zverejnení vzdal funkcie vicekancelára aj šéfa FPÖ, mnohí odporcovia krajnej pravice oslavne tancovali na pieseň We're Going to Ibiza.

Viac než 5-tisíc ľudí pieseň v sobotu spievalo pred viedenským Hofburgom.

Nemecký komik Jan Böhmermann, o ktorom sa špekulovalo ako o možnom pôvodcovi kompromitujúceho videa, na twitter umiestnil odkaz na videoklip k holandskému hitu na portáli YouTube.

Skupina Vengaboys v odpovedi vyjadrila potešenie.