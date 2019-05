Mayová čelí ostrej kritike, silnejú hlasy na jej rezignáciu

Mayovej pokus o kompromis odmietla jej vlastná strana aj opoziční poslanci.

22. máj 2019 o 16:07 SITA

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová sa v stredu dostala pod tlak vzdať sa svojho plánu nechať hlasovať o jej pláne brexitu a čeliť musí tiež hlasom vyzývajúcim na jej rezignáciu.

Jej pokus o kompromis odmietla totiž jej vlastná Konzervatívna strana aj opoziční poslanci.

Mayová plánuje požiadať parlament, aby budúci mesiac hlasoval o návrhu zákona o dohode o vystúpení Londýna z Európskej únie (EÚ).

Dohodu už trikrát odmietli

Dohodu, ktorú Mayovej vláda vyjednala s európskymi predstaviteľmi, však poslanci v hlasovaní už trikrát odmietli.

Británia mala z EÚ vystúpiť 29. marca, ale pre patovú situáciu okolo dohody o brexite jej únia poskytla odklad do 31. októbra.



Aby si Mayová zabezpečila podporu pre svoj plán, oznámila v utorok ústupky vrátane sľubu hlasovať v parlamente o tom, či sa má konať ďalšie referendum o členstve Veľkej Británie v EÚ.

Opozičná Labouristická strana však ponuku odmietla s odôvodnením, že je nepostačujúca a prichádza príliš neskoro.

Časť jej vlastných konzervatívcov, ktorá je za brexit, ju obvinila, že sa vzdáva proeurópskym požiadavkám.

Mayová čelí kritike

Mayová tak v stredu pri obrane svojej dohody o brexite v Dolnej komore parlamentu čelí kritike z každej strany.

Tieňový minister pre brexit z Labouristickej strany Keir Starmer uviedol, že Mayová by si to mala znova premyslieť a prísť s lepšou ponukou, ktorá by sľúbila "blízke ekonomické partnerstvo" s EÚ a nové referendum.

"Premiérka dnes musí akceptovať, že to, čo navrhla včera, nebude fungovať a zrušiť hlasovanie," povedal Starmer pre BBC.



Konzervatívni poslanci sa majú v stredu stretnúť, aby hovorili o tom, či sa nepokúsiť zbaviť Mayovú vedenia strany.

Mayová už pred časom oznámila, že ohlási časový plán jej odchodu, keď parlament odhlasuje jej zákon o brexite.

Keďže sa však schválenie dohody javí ako nie príliš pravdepodobné, narastajúci počet konzervatívcov na ňu tlačí, aby voľbu zrušila a odišla ešte skôr.